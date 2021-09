L’épouse d’un ex-commandant de la gendarmerie en prison

La dame Racky Doucouré est dans de beaux draps. Épouse de l’ex-commandant de la brigade de la gendarmerie de Touba, Makhète Guèye, elle a été traduite devant le tribunal des flagrants délits de Dakar hier jeudi, pour des faits d’abus de confiance portant sur le montant de 12 millions FCFA. Mais, la présidente de l’audience a renvoyé l’affaire au 16 septembre prochain, pour comparution de la partie civile, Sène Ndiaye.

En effet, d’après le récit de Rewmi Quotidien, la mise en cause avait acheté à crédit 100 moutons d’une valeur de 12 millions de francs auprès de la dame, Sene Ndiaye. Ce, dans le but de les revendre à des sociétés de la place pour les besoins de la fête de la Tabaski. Cependant, Mme Guèye devait verser un acompte de 6 millions FCFA, dès livraison du bétail, en plus d’une commission de 1,5 million de francs à sa cocontractante. Mieux, le reste du reliquat devait être payé en deux tranches, le 5 Août et 5 septembre. Le contrat conclu, Racky daigne représenter l’argent de la plaignante.

Placée sous mandat de dépôt, la prévenue a été attraite devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, hier jeudi. Mais, l’affaire a été renvoyée au 16 septembre prochain, pour comparution de la partie civile. Sur ce, rapporte le journal, Me Michel Ndong a introduit une demande de liberté provisoire, rejetée par le juge