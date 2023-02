Voici les 2 cellules secrètes les plus dangereuses de Sonko…Affaire bou graw !

Ce n’est pas aujourd’hui que Ousmane Sonko a commencé à se préparer à se battre contre tout un pouvoir. Il est certes parti de rien, comme un simple membre des « élèves musulmans du Sénégal » à président de syndicat pour atterrir comme chef de parti politique lorsqu’il a été approché par les « frères musulmans. Il veut conquérir le pouvoir du Sénégal avec l’aide de soutiens extérieurs. Et pour cela Sonko et ses partenaires vont se préparer dans le plus grand professionnalisme en mettant en place deux unités de propagande, l’une basée sur la manipulation d’images et l’autre sur la prolifération d’images et de contenu sur les réseaux sociaux…

Ousmane Sonko qui affirme à tout vent lutter contre un système n’est pas seul dans son combat. Ousmane Sonko a le soutien d’un lobby qui s’active pour qu’il accède au pouvoir en 2024. Ils sont prêts à tout pour atteindre leur objectif. C’est pourquoi, l’installation des deux unités de propagande. Et xibaaru va vous prouver que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément des infos et des images vraies…Voici Sonko et ses deux cellules secrètes les plus dangereuses pour un pays…

Pour ce faire, Ousmane Sonko a bénéficié de l’aide d’une puissante cellule de communication payée par des soutiens à l’extérieur. Cette cellule est spécialisée dans le montage d’images. Cette cellule qui a ses bureaux, l’une basée à l’extérieur du Sénégal plus précisément dans le Maghreb, et l’autre basée à son siège, font des montages d’images. Elles prennent d’anciennes images de manif en les faisant passer pour des vraies et qui sont actuelles.

Après l’affaire de la vitre brisée de la voiture d’Ousmane Sonko, plusieurs images de manifs sont apparues sur les réseaux sociaux faisant croire que le Sénégal était en feu…On annonçait des manifs dans tous les quartiers de Dakar. Toutes ces images étaient en réalité fausses. Elles étaient passées pour mieux ameuter les Sénégalais, et inciter les jeunes à sortie dans la rue.

Ce travail de prolifération de fausses infos sur les réseaux est élaboré par la seconde cellule secrète de Sonko. C’est elle qui occupe les réseaux sociaux, les inonde d’injures et de fausses informations faisant trembler les Sénégalais. Dans le seul but de déstabiliser le Sénégal, et de faire croire qu’il existe un « phénomène Sonko ». Ces images sont savamment montées., et montrent à quel point ces individus qui sont derrière Ousmane Sonko sont capables de s’y prendre pour manipuler les Sénégalais.

Dans l’une des images postées sur le net, on montre des militants de Pastef prendre d’assaut la grande mosquée de Touba lors du passage d’Ousmane Sonko. C’était en réalité des images du magal de 2018 montées. Et les internautes sont tombés dans le panneau. Regardez cette image montée…

Toujours dans cette entreprise de manipulation, il y a une autre image. Celle-là décrit une manifestation qui se serait déroulée à Diamaguène, dans la banlieue de Dakar. A propos de manif, il ne s’agirait en fait que d’une scène de guérilla urbaine au Soudan, après le coup de force des militaires.

Toujours sur le montage, la dernière info concernant l’UCAD (Université Cheikh Anta Diop de Dakar) en feu. Sur place, les échauffourées n’ont pas duré. Les policiers ont vite maîtrisé les manifestants. La circulation sur l’avenue Cheikh Anta Diop était fluide. Mais sur les réseaux sociaux, certaines images montraient l’enfer à l’Ucad. Comme si les affrontements étaient chaotiques. Encore des images montées et vulgarisées par les cellules secrètes de Sonko….

Toutes ces images sont tellement bien montées que vous croyez que le Sénégal vit une situation apocalyptique… Et c’est l’effet recherché. Montrer partout que le Sénégal est dans une profonde situation d’instabilité, que les populations sont en intifada contre le régime du Président Macky Sall et sont décidées d’en finir avec lui pour porter Ousmane Sonko au pouvoir.

Ceci est la preuve qu’Ousmane Sonko est prêt à tout pour parvenir à ses ambitions. Il bénéficie du soutien d’un puissant lobby qui rêve de déstabiliser le Sénégal pour mieux le conquérir. Ils ont déjà mis en place un plan qui les aidera à y parvenir.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn