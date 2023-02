Ça sent mauvais au Palais…Macky lâché par ses « grands amis »

Le chemin menant vers le troisième mandat est tumultueux. Une chose que les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar commencent à découvrir. Ils remuent ciel et terre pour faire passer ce projet moralement impossible. Mais beaucoup se sont levés pour leur barrer la route. Jusque-là, le Président Macky Sall ne s’est toujours pas explicitement exprimé sur la question. Mais tout semble confirmer qu’il va tenter le diable en 2024. Une décision qui ne sera pas sans conséquences. Il n’aura pas le soutien de ces alliés occidentaux.

Si le Président Macky Sall ambitionne de briguer un autre mandat, il devrait bien réfléchir avant de s’y lancer. Rares sont les sénégalais qui sont avec ce projet. Beaucoup estiment que l’actuel locataire du Palais a fait son temps. Du côté de l’opposition, on multiplie les actions pour barrer la route au chef de l’Etat. Tous les opposants ont le même discours concernant ce projet de troisième candidature. La société civile est venue renforcer Ousmane Sonko et ses camarades…

Les occidentaux tournent la page Macky…ils ont déjà trouvé un remplaçant

Macky Sall est connu pour n’en faire qu’à sa tête. Il pourrait passer outre la Constitution en faisant fi des avertissements de l’opposition et de la société civile. Mais alors il perdra ses plus grands souteneurs. La France a déjà montré sa position sur le troisième mandat. Le pays de Macron s’éloigne de plus en plus des présidents despotes. Depuis que l’ancien président en exercice de l’Union Africaine s’est lancé sur la route du troisième mandat, les occidentaux lui envoient des signaux qu’il n’a toujours pas décryptés.

Les médias africains font tout pour décrédibiliser Macky Sall. Reprenant l’enquête d’un consortium de journalistes d’investigations, RFI a nommément accusé le Président Macky Sall de manipulation électorale lors des élections de 2019. Une manière pour les français de vilipender un allié. Et comme disait Xibaaru, les français n’ont que des intérêts. S’ils se mettent à fouiller dans les tiroirs du chef de l’Etat, c’est parce qu’ils en ont fini avec lui. Alors il cherche la meilleure manière de le larguer sans se salir. Et faut dire qu’après ce qui s’est passé au Mali et au Burkina, les français ne veulent plus perdre une autre « colonie ».

La France n’est pas le seul pays à avoir lâché Macky Sall. Dans un contexte politique tendu, les États-Unis commencent à prendre partie dans la guéguerre entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Les « Yankees » semblent porter leur choix sur le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Et il faut écouter la dernière sortie du maire de Ziguinchor pour en avoir le cœur net. Lors de son live après les événements survenus sur la Corniche, Sonko avait annoncé être l’hôte de leur ambassade à Dakar.

Une invitation qui avait fait un tollé sur les réseaux sociaux. Beaucoup avaient accusé Ousmane Sonko d’être dans la manipulation. Une polémique qui a directement fait réagir l’ambassade. Dans une note parcourue par la rédaction de Xibaaru, l’ambassade a donné les raisons de la célébration de la fête de l’indépendance des États-Unis au mois de février. En faisant ce communiqué, ils viennent de donner à Ousmane Sonko une victoire sur les membres de l’APR qui niaient cette invitation.

Inviter Ousmane Sonko à la fête de l’indépendance des États-Unis est une très grande marque de considération du Gouvernement américain à l’endroit du leader de Pastef peint comme un anti-occidental. Cela prouve aussi que les USA se rapprochent du principal opposant de Macky Sall. Au dernier « Baromètre Ecofin », le maire de Ziguinchor occupe une bonne place parmi les 50 personnalités qui inspirent le plus confiance. Sonko vient avant Macky Sall dans ce classement.

L’Amérique est très pointilleuse en matière de démocratie. Elle ne va jamais soutenir le troisième mandat de Macky Sall. La France se refait une santé après avoir été chassée du Mali et du Burkina Faso. Elle ne va plus prendre le risque de perdre un allié. Et suivre le Président Macky Sall dans ce projet, c’est se mettre à dos le peuple sénégalais. Ousmane Sonko semble être sur la bonne voie pour prendre la place de Macky. Mais il lui faut déjà sortir des deux procédures judiciaires qui risquent de l’envoyer en prison.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru