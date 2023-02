Mission accomplie à l’UA…Mankeur Ndiaye félicite Macky

Le président sénégalais Macky Sall, à la tête de l’Union Africaine depuis février 2022, a passé la main lors de la 36e sommet de l’organisation. Le chef de l’Etat a mené avec brio sa mission. De quoi faire réagir Mankeur Ndiaye. Sur Twitter, il a félicité M. Sall

«Chaleureuses félicitations au Président Macky Sall pour sa brillante et dynamique présidence de l’Union Africaine et pour le leadership dont il a fait montre en défendant et promouvant les causes africaines et le repositionnement de l’Afrique dans la géopolitique mondiale», a écrit le diplomate sénégalais.