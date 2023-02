Ousmane Sonko : « C’est terminé pour Macky Sall »

Ousmane Sonko ne lâche pas Macky Sall. Le leader de Pastef les Patriotes est toujours dans sa logique de combat. Le maire de Ziguinchor a fait savoir à l’actuel président de la République que son règne ne peut pas dépasser le 25 février 2024.

« Si les faucons qui entourent Macky Sall au palais lui ont fait croire qu’il peut rester Président du Sénégal au-delà du 25 février 2024, il l’ont trompé. C’est terminé pour lui. Je vais lui dire ça en Wolof. S’il ne comprend Wolof, je vais lui dire ça en Pulaar, s’il ne comprend pas pulaar, je vais lui dire ça en Diola, s’il ne comprend pas Diola, je vais lui dire ça en Socé, s’il ne comprend pas Socé, je vais lui dire ça en anglais: Macky Sall, The Game is over », a déclaré Sonko devant des milliers de militants et sympathisants du PUR, qui célébrait les 25 ans d’existence de leur parti.