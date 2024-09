Les 27 membres du pool judiciaire financier officiellement installés

Le ministre de la Justice, garde des sceaux, Ousmane Diagne a procédé, ce mardi 17 septembre 2024, à l’installation du pool judiciaire financier. Sous la présence du procureur près de la cour d’appel de Dakar (M. Mbacké Fall), du bâtonnier de l’ordre des Avocats (Me Aly Fall), du premier président de la cour d’appel de Dakar (M. Ablaye Bâ), 27 magistrats du PJF ont été installés dans leur fonction. Ce pool judiciaire financier est spécialisé dans la répression des crimes et délits économiques ou financiers. Il comprend un parquet financier, un collège des juges d’instruction financiers, une chambre de jugement financière, une chambre d’accusation financière, une chambre des appels financiers ainsi que des assistants de justice spécialisés.

Selon le ministre de la Justice, la mise en place du pool judiciaire financier est une réponse aux nombreux défis posés par l’exigence citoyenne de redevabilité, la mondialisation de l’économie, les flux rapides de capitaux, le développement des technologies de l’information et de la communication ainsi que les multiples réseaux criminels qui ne connaissent pas de frontière et ne sauraient être démantelés que par des mécanismes judiciaires adaptés. Il a rappelé que depuis plusieurs décennies, le Sénégal a montré une réelle volonté de combattre la mal gouvernance économique ainsi que la corruption et les détournements de deniers publics, avec notamment la création en 1981 de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI).

C’est dans ce sens que cette nouvelle juridiction spécialisée vient s’ajouter aux structures existantes telles que la cour des comptes, l’inspection générale d’État, l’office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) et la cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) pour davantage lutter contre les actes de vérification et asseoir une gouvernance éthique et exemplaire.

Dans son discours prononcé, le premier président de la Cour d’appel de Dakar a rappelé à ses collègues que la balle est maintenant dans leur camp. « Le Législatif a joué son rôle en votant la loi. L’Exécutif a joué sa partition en mettant en place le dispositif, à vous, après avoir été judicieusement nommés, de donner corps et âme et vigueur à la nouvelle institution. Le Judiciaire, incarné par vos illustres personnes, devra accomplir sa mission de traitement et répression des infractions à caractère économique et financier en assurant ainsi la sauvegarde de nos maigres ressources publiques provenant des contribuables sénégalais » a notamment dit Abdoulaye Ba. Avant de lancer à ses collègues : » Je ne doute point que vous vous y attelleriez avec efficacité, sans tambour ni trompette, mais avec sérénité et célérité ».

Le bâtonnier élu, Me Aly Fall, s’est dit optimiste de la création du Pjf en ce sens où celui-ci est une juridiction spécialisée et non d’exception. Pour lui, c’est une bonne que des magistrats soient exclusivement dédiés à la poursuite des infractions financières qui peuvent faire mal à l’économie et saper même les fondements du développement. Toutefois, l’avocat soutient que le barreau veillera à ce que les droits de la défense soient appliqués.

« Le Barreau qui peut être du côté de la défense comme de l’Etat qui sera partie civile, accompagnera et assurera sa mission de veille au respect d’un procès équitable », a-t-il assuré.