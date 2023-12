Les 3 candidats soutenus par Macky à la Présidentielle : Amadou Ba, Idrissa Seck et…

C’est le dernier tournant avant l’officialisation des candidatures par le Conseil constitutionnel et le lancement de la campagne. Les candidats qui ont déposé leur caution à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ne sont pas encore sûrs de passer le filtre du parrainage. Et le Président Macky Sall, en politicien averti, a multiplié les stratégies pour ne rien rater de la présidentielle. Comme Sonko qui parraine 3 candidats (notre Une d’hier), Macky Sall a aussi contribué au bouclage des parrainage de trois candidats mais il s’apprête aussi à mettre des moyens dans leurs campagnes…

Dans notre édition d’hier, xibaaru révélait qu’Ousmane Sonko avait contribué au parrainage de 3 candidats. Et ces derniers bénéficieront des consignes de vote de Sonko. Ousmane Sonko fait du bluff malgré qu’il ait fait déposer son dossier de candidature au Conseil constitutionnel. Un dossier qui ne pourra pas être validé par le Conseil constitutionnel d’autant qu’Ousmane Sonko ne dispose pas du quitus de la CDC qui n’a pas accepté de recevoir sa caution.

Ousmane Sonko veut leurrer l’opinion mais il ne sera pas candidat. Et, xibaaru vous a révélé d’ailleurs qu’Ousmane Sonko a ses candidats pour l’élection de 2024 dont il ne sera pas candidat. Toutefois, Ousmane Sonko n’est pas le seul à avoir opté pour la stratégie des trois lièvres. Macky Sall aussi s’y est mis. Cette stratégie permet de dérouter l’adversaire et de se donner plus de chance d’être à l’arrivée au 1er ou 2ème tour.

Amadou Ba est certes le candidat officiel de Macky Sall et de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Mais selon une source proche du cercle de décision du patron Macky Sall, des instructions ont été données pour le soutien de deux autres candidats. Même si ces derniers ne sont pas au courant, des dispositions sont mises discrètement en place pour les soutenir. Macky Sall est un grand stratège. C’est pourquoi, il va jouer le rôle de l’acteur qui sera déterminant quant à l’issue de l’élection présidentielle.

Des fuites ont été étalées sur les réseaux sociaux. Selon nos sources, le premier à bénéficier de l’aide discrète du président Macky Sall est son ami du Mburook Soow, Idrissa Seck, candidat du Rewmi. Notre source a vérifié l’info et des posts sur internet confirment le soutien de Macky à Idy. Tout le monde a pu constater les conditions dans lesquelles, Idrissa Seck a mis à son compagnonnage avec le Président Macky Sall. Ce dernier a confiance à l’ancien maire de Thiès et sait que ce dernier s’il est au pouvoir va perpétuer le legs libéral.

En outre, avec Idrissa Seck au pouvoir, Macky Sall est assuré que le pays ne sera pas entre les mains d’aventuriers qui veulent mettre les ressources pétrolières et gazières du Sénégal entre les mains de forces obscures étrangères dont l’ambition est de conquérir toute l’Afrique avant les autres régions du monde. Il urge de leur barrer la route. Et Idrissa Seck à la présidence de la République, fera tout pour leur barrer la route.

L’autre candidat qui aurait bénéficié du soutien discret de Macky Sall est son ami de très longue date, Mahammed Boun Abdallah Dionne. Même si ce dernier a refusé toute aide du Palais, des instructions discrètes ont été données par le locataire du palais pour faciliter les choses à Boun Abdallah Dionne. Macky Sall a une confiance à son ancien Premier ministre. Mahammed Boun Abdallah Dionne a été loyal au Président de la République Macky Sall depuis que ce dernier avait été Premier ministre sous Me Abdoulaye Wade.

Mahammed Boune Abdallah Dionne est connu des Sénégalais comme étant quelqu’un qui a toujours mené une vie sobre même lorsqu’il avait été aux affaires aux côtés du Président Macky Sall. Il bénéficie ainsi de la confiance des Sénégalais d’autant que son nom n’a jamais été mêlé à un scandale. C’est pourquoi aux yeux de la population, il apparait comme étant un candidat très crédible à l’élection présidentielle de février 2024.

Macky peut être assuré d’une chose : l’un des trois sur qui il mise, pourrait remporter le scrutin au 1er tour et l’un des trois serait forcément au second tour si on en arrive là. Cette stratégie montre le génie politique de Macky Sall qui jusqu’ici a réussi sans coup férir se défaire de son opposition.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn