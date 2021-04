« Les 65000 emplois de Macky ne seront pas suffisants » selon…

Invité du JDD de Emedia, Oumar Seck, expert financier, chef de la Plateforme UE-ACP de Développement du Secteur privé et PDG de Africa Emerging Consulting a indiqué que les 65 000 emplois annoncés par le président Macky Sall ne seront pas suffisants.

« Les annonces permettent de calmer les gens et donner de l’espoir aux jeunes mais les 65 000 emplois ne suffiront pas du tout. Le fond du problème, c’est la problématique de l’entreprenariat et de la promotion des PME. Les emplois se créent au niveau du secteur industriel et par les entreprises. Les dispositifs de promotion de l’entreprenariat et des PME les plus performantes au monde vous les trouverez en Irlande, à Singapour, à Taïwan, etc. Ils vous diront sur quatre années à venir, nous allons aider à créer mille startups, (par exemple). » a-t-il argumenté avant de conclure :

« Tant que ce dispositif n’existe pas, c’est difficile de créer des emplois parce que la promotion des PME est au cœur des agendas de création d’emplois, de développement industriel, de promotion des exportations. C’est là où on a un problème. Il ne s’agit pas de mettre de l’argent mais d’avoir un dispositif orienté – résultats concrets. »

Il faut rappeler que dans son discours à la Nation, à la veille de la fête de l’indépendance, le chef l’État, Macky Sall, pour répondre à la lancinante question de l’emploi des jeunes a promis d’injecter 450 milliards pour les jeunes d’ici au mois de mai.

xibaaru avec Emedia