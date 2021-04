Depuis la France…l’étudiant SOD, opéré, se porte bien

Sadio Ousmane Diédhiou, appelé SOD par des camarades donne de ses nouvelles. Atteint d’aplasie médullaire, il a enfin subi sa greffe. Il a expliqué à la Rfm l’évolution de son traitement.

«Alhamdoulilah on a réalisé la greffe il y a de cela 4 semaines. Je suis resté hospitalisé durant plus d’un mois. Et il n’y a pas eu de complications majeures. Juste un peu de fatigue à cause de la chimiothérapie. Mais tout s’est passé comme prévu Alhamdoulilah. » déclare SOD

L’évolution sur le plan biologique est favorable et rapide même. Tous les bilans biologiques sont satisfaisants. Et pour l’instant il ne reste que le suivi. Chaque semaine je dois me rendre à l’hôpital pour faire le suivi, faire d’autres bilans, les pansements pour le cathéter.»

Rappel : Sadio Ousmane Diedhiou, étudiant en médecine atteint d’une maladie rare, une aplasie médullaire, est arrivé en France le 26 janvier 2021. Son traitement au CHU de Bordeaux a été pris en charge grâce à une collecte lancée par ses proches et la participation de l’État sénégalais. Selon son comité de soutien, quelque 273 millions de francs CFA, soit environ 415 000 euros, ont été mobilisés pour son évacuation et son hospitalisation.

Avec IGFM