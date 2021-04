Seydi Gassama discrédite le mémorandum du gouvernement

Seydi Gassama, directeur exécutif de la section d’Amnesty International au Sénégal, a rejeté en bloc le mémorandum du gouvernement sur les évènements survenus en mars dernier au Sénégal. Selon Mr Gassama, le gouvernement a omis plusieurs faits graves.

Seydi Gassama : « Le mémorandum du gouvernement sur les événements du 03 au 08 mars 2021 est muet sur les nervis recrutés, armés de gourdins et de machettes et déployés sur le terrain par des véhicules pick-up aperçus près du siège d’un parti. Quelle crédibilité accorder à ce mémo ? ½ »

Rappelons que dans une vidéo filmée le 5 mars 2021 et diffusée le lendemain, on voit des hommes en civil pourchassant une foule dans le centre de Dakar, et tirant avec au moins une arme létale. Cette scène s’inscrit dans une vague de manifestations qu’a connu le Sénégal depuis le 3 mars, après l’incarcération de l’opposant Ousmane Sonko.