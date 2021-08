Les agresseurs de retour sur la Vdn 3…c’est grave !

L’insécurité sur la Vdn 3 devient de plus en plus préoccupante, malgré les efforts consentis par les gendarmes de Tivaouane Peulh et les policiers de Wakhinane-Nimzaat et de Malika.

Hier dans la soirée, des agresseurs sur des scooters attaquaient les passants à bords de taxis et autres véhicules particuliers. Pire, un véhicule de transport en commun (bus Tata) a échappé de justesse à une attaque. C’est dire que la zone est devenue dangereuse pour les populations.

Sur cette partie de la Vdn3, l’éclairage public n’existe pas, faisant ainsi du tronçon le lieu de prédilection des agresseurs. Les autorités n’accordent…Lire la suite en cliquant ici