Les anciens de la Cojer investissent Macky Sall…pour 2024

Le Président Macky Sall, candidat en 2024 de la Coalition Benno bokk yaakaar. Le président de l’Alliance pour la République (Apr) a été investi samedi, par la Plateforme «Macky pour 2024», composée d’anciens membres de la Cojer et de hauts cadres du parti dont la plus notable est la Directrice générale du Fongip, Mme Thérèse Faye Diouf. C’était au Grand Théâtre national. «Macky pour 2024» estime que réélire Macky Sall à la prochaine Présidentielle, est la meilleure chose qui puisse garantir un avenir radieux au Sénégal. A travers une résolution générale, les initiateurs de ce projet expliquent les motivations à la base de leur initiative.

«Aujourd’hui, plus que jamais, la République est piétinée, les citoyens agressés et l’Etat de Droit régulièrement bafoué par une clique national populiste qui dévitalise la démocratie et érige la violence, tant verbale, physique que psychologique, comme mode exclusif de présence sur la scène publique et politique», déplorent les membres de la Plateforme «Ma­cky pour 2024». Qualifiant ces «atta­ques permanentes et inacceptables» contre les institutions, Thérèse Faye Diouf et ses camarades soutiennent qu’elles sont d’autant plus dangereuses, qu’elles se déroulent dans un contexte sous-régional dominé par le terrorisme dans ses multiples dimensions, les remises en cause régulières de l’ordre constitutionnel aboutissant à l’usage de voies non-démocratiques d’accès au pouvoir.

Selon toujours la plateforme, les égoïsmes nationaux s’affirment de plus en plus, les crises multiformes, sanitaires, économiques, énergétiques, voire militaires, se font jour et déstructurent les relations internationales. Compte tenu de tous ces paramètres, «Macky pour 2024» est convaincue que sauver le Sénégal devient un impératif national de premier ordre. Ceci nécessite, selon les partisans de Macky Sall, de mettre à la tête du pays, un homme garant et dépositaire de la stabilité intérieure, respecté dans le monde entier et soucieux du sort des compatriotes. «Cet homme d’Etat, politique de surcroît, avec sa trajectoire atypique, porteur du Yokkute réel et du Yaakaar salvateur, est le Président Macky Sall», tranche la Plateforme «Macky pour 2024». Elle avance que «mesurant que laisser le pays entre des mains inexpertes, celles des apôtres de l’aventurisme et de l’irresponsabilité, serait une posture apatride». Lire la suite en cliquant ICI