Série d’accidents au Sénégal : Le vrai problème…

J’ai vraiment mal pour mon pays !!!!

Nous sommes si naïfs, si fatalistes et malheureusement si bavards pour avoir la lucidité de régler définitivement les maux qui gangrène notre société.

Nous sommes un peuple qui vit de sensations mais a l’art de tourner la page en un temps record sans rien résoudre.

Des dizaines de morts par accident et le peuple s’alarme comme si les routes n’ont jamais tué. Chaque semaine que Dieu fait, plus de quarante personnes périssent dans des accidents mais il a fallu que des dizaines meurent en même temps pour décréter un deuil national.

Ce pays devrait alors être toujours en deuil. On meurt en mer, on meurt sur les routes, on meurt dans les hôpitaux par manque de tout, on meurt dans les maisons par manque de moyens MAIS personne ne se lève, personne ne se révolte et nous accepte notre condition comme si nous n’avions pas droit à mieux que ça.

Devant un État colmateur qui vole même l’argent collecté pour une pandémie, des policiers corrompus qui laissent passer des véhicules chargés jusqu’au ciel, préférant encaisser de l’argent plutôt que sauver des vies….

Je suis désolé mais on n’en reparlera demain à coup sûr. Il faut un peu plus de sérieux dans la gestion de ce pays.

Un Président pas du tout ambitieux, accompagné d’un Ministre incompétent, épinglé par la cour des comptes et derrière un souris du nom d’Abdoulaye Sow, l’adepte des cumuls de fonction qui, durant tout le mondial avait délaissé son ministère pour bénéficier de primes. Ce transhumants de la pire espèce et les autres précités, ont assuré le show pour nous mettre la poudre aux yeux.

Ce pays est malades et il nous faut un diagnostic sans complaisance pour trouver des solutions durables.

Des millions à distribuer aux morts, décidément Macky ne donne de l’argent qu’aux morts!!! Mais les fonds Covid pour sauver des vies sont détournés et ce sont les corps de contrôle qui le disent et jusqu’à présent RIEN !

Des discours en à plus finir nous en avons assez !!!

Heureusement que c’est fini pour Macky et ses mackisards mais ne faisons surtout pas la même erreur, choisissons avec la tête et non avec le cœur, ce sont les tonneaux vides qui font du bruit !!!!

Il faut éliminer les carcasses roulantes de la circulation, changer la délivrance de permis, y mettre des gens honnêtes et responsables afin d’éviter de les donner aux plus offrant, sanctionner tous agents pris en flagrant délit de corruption ou laissant passer une voiture visiblement inapte. Exiger de l’Etat des routes en bon état, donner les marchés à des professionnels du métier, interdir les pneus venant de je ne sais d’où et imposer des pneus neufs et les mettre à bon prix. Il faut renouveler le parc automobile de transport, permettre aux transporteurs d’avoir l’accès au crédit etc….

Il faut faire table rase et rebâtir sérieusement ce secteur. Écoutez vos fils émigrés qui assurent en grande partie le transport en Europe et je suis sûr que des solutions durables seront dégagées.

En attendant et comme toujours : Que Dieu aie pitié de leur âme !!! Amine !

Saa kadior l’infatigable défenseur du peuple