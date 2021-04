Les chiffres de la campagne arachidière connus !

Les chiffres de la campagne arachidière sont connus. Ils ont été révélés par le président de la République, en conseil des ministres. S’exprimant sur la préparation de la campagne agricole 2021-2022 et le renforcement de la vocation agricole du Sénégal, Macky Sall s’est félicité du déroulement satisfaisant de la campagne agricole 2020-2021, plus particulièrement celle arachidière 2020-2021 dont la commercialisation vient d’être clôturée.

Après avoir salué les résultats notables en matière de collecte et d’exportations de graines d’arachide, il a annoncé que 721.386 tonnes de graines d’arachide ont été récoltées pour des ressources financières exceptionnelles de 216 milliards directement injectées dans le monde rural.

Poursuivant, le chef de l’Etat a rappelé sa décision de porter, encore une fois, le financement de la campagne 2021-2022 à 60 milliards de FCFA, pour accompagner davantage nos producteurs en matériels et intrants agricoles, mais également renforcer l’ancrage d’une économie rurale durable et créatrice de richesse et d’emplois décents.

En effet, après avoir rappelé la position de l’agriculture comme pilier de l’Émergence du Sénégal, Macky Sall a insisté sur l’urgence de passer à l’échelle, de développer l’Agro-industrie. Ce, avec la mise en œuvre optimale de sa volonté d’intensifier les aménagements agricoles et les surfaces emblavées, de renforcer la mécanisation intensive du système agricole par l’acquisition de matériels de haute performance et accessibles sur la base de lignes de financements disponibles. Ce qui, à ses yeux, permettra d’asseoir durablement la sécurité alimentaire du Sénégal ainsi que le « Produire et Consommer local ».

Il a, dans le même sillage, fait part au gouvernement de l’impératif de préserver les avantages comparatifs et compétitifs du Sénégal en matière horticole et demande, au ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises, de veiller particulièrement à une régulation soutenue de la filière horticole afin de garantir à la profession des revenus décents.

Source : Emedia