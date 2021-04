Expresso Sénégal a un nouveau directeur général

Expresso vient d’annoncer la nomination de Hani Osman El Hassan comme nouveau Directeur général d’Expresso Sénégal. Il a pris fonction le 5 avril 2021. Le nouveau dirigeant d’Expresso a occupé des fonctions de direction au sein de compagnies de télécommunications pionnières dans des contextes très exigeants. Hautement motivé, il est reconnu pour sa capacité à tenir des principes en matière de prise de décision, à préserver l’éthique professionnelle et à saisir les opportunités commerciales.

En tant que Directeur général d’Expresso Sénégal, Hani El Hassan est en charge de conduire la nouvelle orientation de la marque, opérateur mobile historique dans le pays depuis 2007, et de faire en sorte que sa connaissance de l’industrie des télécoms puisse stimuler la performance commerciale de l’entreprise.

« Notre objectif est de redynamiser la compagnie de l’intérieur et de consolider notre présence sur le marché national. Nous allons travailler à l’amélioration du réseau de la 4G ainsi qu’à la qualité de notre réseau en général. Nous allons secouer le marché avec des offres de services innovantes, comme l’e-SIM, aussi bien pour le grand public que pour les entreprises. Nous allons pousser la compagnie à aller de l’avant », a déclaré le nouveau directeur général dès sa prise de fonction.

Cette nomination intervient dans un contexte relativement favorable avec le lancement par Expresso de ses offres 4G en mars dernier. Une avancée qui marque sa présence sur le haut débit pour concrétiser ses ambitions de conquête du marché sénégalais. Expresso a aussi investi dans le projet de mise en place du câble sous-marin à fibre optique et envisage son autonomie sur le segment Internet.

La compagnie est également le premier opérateur à lancer la E-Sim au Sénégal. Contrairement à la carte Sim classique, la E-Sim est une puce à mémoire vierge préinstallée dans les mobiles et permet les mêmes usages. Pour l’activer, il suffit de la télécharger grâce à un code QR de sécurité proposé par l’opérateur.

« Nous avons à cœur de contribuer au renforcement de la coopération entre le Sénégal et le Soudan, de consolider les relations entre pays africains et la coopération sud-sud et cela passe par des relations d’affaires », a ajouté le nouveau directeur d’Expresso qui a salué l’accueil fraternel que lui ont réservé les autorités sénégalaises à qui il a rendu visite dès sa prise de fonction, notamment le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, M. Yankhoba Diatara.

Expresso est une entreprise africaine, filiale de Sudatel (Soudan), qui a à cœur de développer les relations Sud-Sud. Elle a consenti à de grands investissements pour les installations de la 4G pendant toute l’année 2020. Après installation, 350 sites 4G sont déjà opérationnels dans le pays. Une étude indépendante menée par « n perf » (Baromètre des connexions Internet mobiles au Sénégal – Rapport 2020, publié le 11 février 2021) a montré ses très bonnes performances, supérieures à ses concurrents sur certains paramètres.

La Compagnie a augmenté de 45 % sa couverture 3G et ambitionne, pour cette année, d’installer plus de 350 sites 4G. En décembre 2021, Expresso devrait atteindre 59 % de couverture réseau 4G, et 80 % en 2022.

Avec une solide expérience dans la mise en œuvre réussie de stratégies de marque dans différent groupes, Hany Osman El Hassan est détenteur de deux diplômes d’ingénieur des Universités de Khartoum et de Nottingham, et d’un MBA à Phoenix. Il arrive dans la capitale sénégalaise après des passages remarqués à Zain comme responsable du roaming international, manager général de programmes chez Nokia, manager général régional chez MTN, et directeur conseil chez ENTUC.