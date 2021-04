Macky perd un allié…Fallou Ndiaye gèle ses activités politiques !

Le coordonnateur du mouvement Citoyen Républicain « Guindi Askan wi » membre de la coalition présidentielle Benno Bok Yakaar a décidé de geler ses activités politiques. Fallou Ndiaye a fait savoir à ses militants et sympathisants que son compagnonnage avec le président Macky Sall va connaître un froid glacial.

Seulement la question qu’on doit se poser est de savoir si c’est pour combien de temps. Mais en tout état de cause, cette décision était prévisible si l’on se fie aux posts de Fallou Ndiaye sur les réseaux sociaux. En effet, ses positions et ses piques n’étaient pas du tout favorable au président Macky Sall. Et l’ancien représentant de la diaspora de déclarer « malgré la souffrance et la déception je vous remercie merci à vous, Touba thii Sénégal la book (Touba fait partie du Sénégal) ».