Attaque contre Gallo Ba…Momar Ka démasque Oumar Sow

La sortie du chargé de mission Oumar Sow a Touba qui s’est défoulé sur le responsable politique Apériste de Mbacké à l’occasion d’une activité politique organisée par le Haut Conseiller des Collectivités Territoriales, Matar Diop, a fait sortir le jeune Momar Ka de ses gongs.

Ce dernier a démasqué son camarade de parti qui utilise sa casquette de chargé de mission pour s’attaquer aux responsables politiques en jetant le discrédit sur eux. C’est le cas du DG Gallo Ba que Oumar Sow conteste sa légitimité dans le département de Mbacké alors qu’il ne le connaît même pas.

Très en colère, Momar Ka de dire : « Oumar Sow un soit-disant responsable qui utilise le nom de la Présidence pour se vanter. Il se permet d’attaquer le Dg Gallo Ba un responsable qui a beaucoup aidé la population de Mbacké notamment les jeunes. On ne permet plus à qui que ce soit de s’en prendre au Dg Gallo Ba et en plus Oumar Sow est impopulaire et c’est un inconnu à Yeumbeul Sud dans son fief il ne représente absolument rien du tout. »

Une sortie sous forme de bouclier pour assurer la défense du DG Gallo Ba qui, selon toujours Momar Ka, n’a pas de temps à perdre avec des détails politiques car préoccupé plutôt par la réalisation d’infrastructures à Diamniadio pour rendre corps à la vision du président Macky Sall.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn