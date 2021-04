Malick Wade Guèye : « Qui va dire la vérité à Ousmane Sonko ? »

Qui va dire la vérité à Ousmane SONKO ?…Par Malick Wade Guèye

« Ce qui m’effraie, ce n’est pas l’oppression des méchants ; c’est l’indifférence des bons ». (Martin Luther King)

Oui encore lui, SONKO comme toujours, depuis qu’il a cru que le monde tournait autour de sa personne, pas un jour où il ne sorte pour s’adonner à son jeu favori ; la manipulation par le mensonge et les menaces. Devons-nous nous taire face au danger qu’il agite sans cesse? Récemment, il a failli le réussir n’eut été l’intervention de bonnes volontés comme nos autorités religieuses, coutumières et la société civile. Ces mêmes personnes doivent rappeler SONKO à la raison avec la manière. Les journalistes et tous les porteurs de voix de ce pays doivent s’activer à faire comprendre à cette personne que depuis bien avant 1960, le Sénégal fait de la politique et jamais de mémoire sénégalaise, une personne n’a mis sa personnalité au dessus de la Nation, de ces lois et règlement. Si on laisse prospérer de telles choses, l’Etat en pâtirait à jamais.

Notre douleur, nous sénégalais épris de paix et de justice nous laisse à peine la force et le courage d’élever nos voix pour s’adresser à nos compatriotes. Vos malheurs et les nôtres sont au comble en écoutant encore Ousmane SONKO, celui qui se croit déjà investi du pouvoir présidentiel. Comme on le lui rappelle toujours : « LE POUVOIR EST UNE AFFAIRE DE DIEU », il ne s’octroie pas à volonté et quels que soient les moyens utilisés. On se rappelle un jour, lors de la campagne électorale de la présidentielle de février 2019, il l’avait nié en disant que le pouvoir est entre les mains des sénégalais et non entre les mains de Dieu. L’omnipotent dispose de tous les sénégalais, de ce qu’ils sont, ce qu’ils ont et de ce qu’ils font.

Le fougueux et virulent SONKO est à l’extrémité de la chute, c’est une affaire de Dieu. Il a radicalement changé, mal à l’aise et combien importuné par ce qui lui arrive. Il avance qu’il y a des chefs religieux qui ne veulent plus le recevoir et en même temps fait un aveu de taille en disant que le programme du PASTEF transcende sa personne. Le cas (SONKO-ADJI SARR) l’a beaucoup éloigné de certains sénégalais qui l’ont compris et qui savent que le Sénégal mérite mieux que lui. Sa dernière communication porte encore sur de nouvelles attaques envers des personnes qui ne lui ont rien fait ; il pèche envers son prochain comme il l’a toujours fait avec ces collègues députés, les membres de l’opposition, les anciens présidents, les autorités, nos Institutions et ceux qui les incarnent et sur d’autres. SONKO n’a pas compris jusqu’ici le message de Serigne Mbaye Sy Abdou qui lui a dit d’aller vers l’essentiel sans chercher à détruire les autres car la personne est sacrée, elle doit être protégée, aimée et respectée. Malheureusement, SONKO multiplie ses dérives et accroît ses agitations, pour que les plus naïfs fassent le reste: mettre le pays en sang et en feu. Il en fut si vivement au point de faire le tour du pays à la recherche de soutiens pour assouvir ses désirs. Dans cet affreux combat où il veut inviter ses parents de la Casamance, une frange de la jeunesse et une partie de l’opposition politique, SONKO a encore montré son vrai visage ; il est tombé lors de son entretien de ce 21 Avril 2021 dans l’accès d’une fièvre ardente de devenir par la force, avec tous les moyens, le remplaçant de son Excellence le président Macky SALL. Il avance que ni rien ni personne ne l’empêcherait de se présenter à la présidentielle de 2024 en oubliant encore Dieu, le Tout Puissant.

Dans cet état, il menace la justice sénégalaise en tant que citoyen simple, justiciable et humain comme tout sénégalais. Quelle force dispose SONKO pour parler ainsi ? Voilà la question qui mérite d’être posée. Ceux qui le soutiennent doivent le faire à partir du moment où il accepterait d’abord de faire face à la justice devant Adji SARR qui l’a accusé de viol, de parler en donnant les preuves et d’endosser sa responsabilité sur les manifestations auxquelles nous avons tous assistées et qui ont fait plus d’une dizaine de morts, des blessés et autres dégâts matériels. C’est lui qui a fait appel à l’insurrection.

Que ceux qui sont capables et aptes à dire la vérité à SONKO le fassent au nom de la République car ce dernier s’éloigne de notre commun vouloir de vie commune; il a assez prouvé qu’il y a des personnes malintentionnées qui l’aident dans ce projet de destruction de la cohésion nationale. L’université, la Casamance et la jeunesse sont ces cibles. La Diaspora a heureusement compris et s’éloigne petit à petit de ce véritable complot. Sauvons ensemble notre beau pays par tous les moyens car la Paix n’a pas de prix.

Malick Wade GUEYE depuis Marseille.