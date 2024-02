Les contradictions de Macky…accusé d’être le seul responsable du Report

Les langues se délient après les consternations dues à l’annulation de l’élection présidentielle. Des voix se sont levées des quatre coins du monde entier pour dénoncer la décision du Président Macky Sall de repousser la présidentielle jusqu’en décembre. Et même au sein de la mouvance, des partisans du président s’en lavent les mains et l’accusent d’en être le seul responsable. Le patron Macky a-t-il bien motivé sa décision d’annuler l’élection ? Les arguments avancés par Macky Sall sont rejetés par l’opposition, ses partisans et par une partie de la communauté internationale…

Lors de son message à la nation, le président Macky Sall avait motivé l’annulation de la présidentielle « par les nombreux incidents et contestations mettant en lumière de graves dysfonctionnements dans la gestion des parrainages et du fichier électoral ainsi que les soupçons de corruption de deux membres du Conseil constitutionnel, les magistrats Cheikh Tidiane Coulibaly et Cheikh Ndiaye. Et pour Macky, « ces conditions troubles pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin en installant les germes d’un contentieux pré et postélectoral ».

Le président Sall avait-il vu juste ? Les réactions de la communauté internationale dénoncent le report et trouvent que les motifs avancés sont assez légers. En 1993, le juge Kéba Mbaye avait démissionné et le Juge Babacar Sèye avait été assassiné, mais ces graves incidents n’avaient pas empêché le scrutin présidentiel de se tenir. Et en 2023, pour si peu, Macky Sall reporte la présidentielle. Même dans son camp, des députés ne croient pas en Macky Sall.

Le député Diop Sy de la mouvance présidentielle qui est l’auteur de la proposition de loi fixant la tenue de l’élection présidentielle au 15 décembre prochain, botte en touche et rend le Président Macky Sall responsable de la situation. « C’est le président Macky Sall qui a pris la décision seule et unilatérale de reporter les élections. Il faut que ça soit clair. Au moment d’abroger le décret, il n’y a plus de date pour une élection. Donc le report est acté…Je suis conscient de ce que je dis. Macky Sall a voulu le report et il l’a fait…Il ne faut pas accuser les députés. Seul Macky Sall peut donner les motifs du report. »

Le Président de la République Macky Sall semble être isolé pour une fois aussi bien auprès de la communauté internationale que dans son propre pays le Sénégal. Il ne fait plus l’unanimité, lui qui bénéficiait d’une grande estime au plan international et national. Certains craignent même qu’il soit isolé davantage après le 2 avril. Macky Sall risque de ne plus être le bienvenu à l’occasion de certains sommets internationaux.

Le président Sall pourra-t-il être invité à partir de cette date à des rencontres comme celles du G8 ou à l’Assemblée générale de l’ONU ? En réalité, il sera considéré comme étant un intrus lors de certaines rencontres internationales. Il ne sera non plus le bienvenu dans certains pays occidentaux comme l’Allemagne ainsi que les Etats-Unis d’Amérique. Macky Sall va être confronté à de gros dilemmes. D’autant qu’il rend la tâche facile à l’opposition qui ne va pas lâcher du lest et qui mènera sans relâche une campagne contre lui auprès des chancelleries occidentales.

Le Chef de l’Etat aura du mal à faire face à tous les fronts qui vont s’engager contre lui. Déjà que dans son propre camp, se présentent des fissures. Les partis de la gauche membres de Benno Bokk Yaakaar rejettent ce report de l’élection présidentielle. Chose rare, même des chefs religieux n’adhèrent pas à cette démarche de Macky Sall abandonné à lui-même. Lâché de tous bords, le président de la République, cette fois-ci, aura du mal à se sortir de la situation dans laquelle il s’est engouffré lui-même.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn