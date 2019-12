Les « Défenseurs de la République de Dakar » réagissent :  » Que l’ État ne faiblisse devant ces démons du désordre… »

La Plateforme » Nio Lank » compte braver l’interdit du Préfet de Dakar. Ses animateurs entendent ainsi marcher contre vents et marées. Ils l ‘ ont fait savoir ,ce matin, au cours de leur face- à-face avec la presse. Une attitude qui a fait réagir les » Défenseurs de la République de Dakar »(mouvance présidentielle).Dans une note transmise à nos soins ,Youssoupha Niang et camarades demande à l’ autorité administrative de sévir contre les éventuels fauteurs de trouble: » Nous, en tant que républicains, avons obéi à notre marché. Nous avons respecté le mot du Préfet et l’ arrêt Ousmane Ngom. Ces gens de » Nio Lank » campent sur leur position et ne veulent pas reculer. Ils sont animés par la volonté d’intégrer installer le chaos dans notre pays. Sur ce, nous demandons à l’ État de faire recours à ses forces régaliennes pour contenir l’ action de ces semeurs de désordre. Qu’ il n’ accepte pas qu’ on fouldique nos acquis Démocratique, notre héritage légendaire de paix et de stabilité tant enviée. Que force reste à la loi », ont- ils noté.