Les détracteurs du ministre Abdoul Karim Fofana mis en garde

Youssoupha Niang (APR) crucifie les détracteurs du Ministre Abdoul Karim Fofana :

Et les hâbleurs se tairont !

Depuis un certain temps, l’on remarque une inflation d’attaques dirigées contre le Ministre de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène Publique, M. Abdoul Karim Fofana. Des professionnels du mensonge veulent obscurcir l’ horizon politique de cet homme dévoué à la cause de la République et de son mentor politique, son Excellence Monsieur Macky Sall. En panne d’ arguments valables convaincants, ces valets-fourbes d’un Ministre de la République vont jusqu’à inventer des histoires à dormir debout sur la personne de M. Fofana. Mais, qu’ils sachent qu’on ne peut pas empêcher le Soleil de darder ses rayons dans Dakar et, un peu partout, dans le pays. Peine perdue! Mission Impossible !

Récemment, ces hâbleurs ont fait état d’une villa qu’aurait payée le Ministre Fofana. Autres songes et mensonges si plats qui, nous en sommes sûrs, rapetissent et leurs auteurs et leur commanditaire. Après des recherches fouillées, la villa en question est en location mais pas achetée comme l’ont voulu le faire croire ces hâbleurs- baratineurs. Le contrat de location et les autres documents afférents en bonne et due forme sont bien disponibles. Halte donc aux agissements infâmes de ces diablotins ! Le vieil adage nous instruit : »Le mensonge est la queue du Diable ».

Aujourd’hui, les nombreux résultats engrangés par le Ministre Abdoul Karim Fofana dans son domaine, au niveau de son département ministériel font des jaloux.

Ce jeune loup aux dents longues est en passe de basculer la hiérarchie (Mach’ Allah!) de par les grands projets et programmes du Chef de l’Etat Macky Sall qu’ il contribue à traduire en actes concrets ( cf. Sandaga, Parking Léopold Sedar Senghor et , un peu partout dans Dakar et à travers le Sénégal ). Pas plus tard qu’hier, à l’occasion d’un Conseil présidentiel tenu au Palais de la République, le Ministre Fofana s’est illustré par son très brillant exposé qui, ne manque certainement de faire baver de jalousie…morbide cet arrogant qui se croit sortir de la cuisse de Jupiter.

L’homme qui n’a d’yeux sur la capitale Dakar peine toujours à se départir de ses puérilités et autres mesquineries. Il voit tout jeune ambitieux au sein du parti présidentiel comme ce vilain petit canard à rôtir et, sans aucune forme de procès. Notre bonhomme refuse de grandir et s’ incruste dans de faux débats de la politique politicienne. Ces manœuvres sournoises n’ont même pas épargné les Ministres Aly Ngouille Ndiaye et Mamadou Mansour Faye (affaire des gazelles oryx publiée par son torchon de journal à sa solde).

Nous pensons que le débat doit être ailleurs. Le Président vient d’être réélu il y a à peine une année et demi. L’enjeu, aujourd’hui, c’est de nous rivaliser de chaleur militante pour l’aider à réussir sa mission à la tête de notre cher pays. Pour ce faire, on doit pousser les frontières de la réflexion beaucoup plus loin, vers des sujets utiles, c’est- à- dire, d’intérêt national. Comme le Président Macky, on doit se rendre compte de l’urgence de tirer davantage le pays vers les nuages de l’émergence et non s’occuper de vétilles.

M.Youssoupha Niang,responsable politique APR à Dakar( Commune de Patte d’Oie)