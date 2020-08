Les réseaux sociaux défendent L’Ex-PM Dionne contre TAS

Dans son livre intitulé, « Le protocole de l’Élysée : Confidences d’un ancien ministre du Pétrole sénégalais », Thierno Alassane Sall dit TAS revient sur les péripéties de la signature du contrat entre Total et l’État du Sénégal.

TAS est revenu sur, selon lui, comment l’ancien Premier Ministre Mahamad Boun Abdallah Dionne a voulu lui forcer la main, pour signer le contrat. Mal lui en a pris, l’ex ministre de l’énergie s’est fait lyncher sur les réseaux sociaux.

Cette information rapportée par plusieurs sites en ligne a fait réagir les internautes qui n’ont pas manqué de recadrer l’ancien ministre qui livre ses confidences :

« TAS » qui n’est pas capable de garder les secrets de l’Etat pour un ancien ministre de la République.

« Le PM Dionne n’a fait que son travail de coordinateur de l’action gouvernementale mettant en œuvre la volonté du Président détenteur de la majorité des suffrages du peuple Sénégalais. Par contre le ministre TAS lui qui joue aujourd’hui à la veuve effarouchée après avoir goûté aux délices du pouvoir pendant une décennie est un triste individu qui n’a pas sa place à ce niveau de décision. »

« Encore un mauvais casting. Un ministre doit tout à celui qui l’a nommé, il assure une simple fonction de représentation, ferme sa gueule ou démissionne avec dignité et ne se met pas à révéler des secrets d’état », s’indigne un internaute sous l’anonymat sur un grand site internet de la place. Avant de rajouter, « Et l’épilogue de cette affaire donne raison au PM Dionne car finalement Total n’a rien trouvé, odeur de pétrole ne veut pas dire pétrole et dans le cas d’espèce il ne s’agissait que de contrat d’exploration ».

D’autres plus sceptiques se demandent par quelle magie, Thierno Alassane Sall (TAS) a pu avoir connaissance des messages que s’échangeaient le Président Macky Sall et son Premier ministre de l’époque, en l’occurrence Mahamad Boun Abdallah Dionne. « Non », s’exclame un autre internaute. Avant de rembobiner :

« Vraiment TAS est fort. Dans ses échanges de sms, il a su que Boun Dione à envoyer un sms au président ! Peut-être que le sms a fait escale sur son portable et après lecture le sms est parti vers le président. Bravo TAS tu as des pouvoirs surnaturels », ironise-t-il.

TAS connu par ses sorties, toujours, malencontreuses et haineuse contre le pouvoir en place, ce depuis qu’il a quitté son ancien poste de ministre, aurait dû réfléchir avant de sortir ce livre qui ne lui attire que les foudres des sénégalais. « Une contre-valeur pour un homme qui prétend défendre des valeurs », c’est le nouveau qualificatif donné à Thierno Alassane Sall (TAS) sur la toile. Et les internautes n’ont pas manqué de conseiller ceci, à celui qui fût un ministre de la République :

« un homme d’Etat doit avoir de la retenue quelle que soit la situation ».

Les frustrés devraient revoir la signification et le sens du mot « valeur ».

Car Confucius disait :

« Si tu rencontre un homme valeur cherche à lui ressembler. Si tu rencontre un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même ».

Une citation dont Thierno Alassane Sall devrait tirer des « TAS » de leçons.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn