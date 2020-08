Diaraf Sow à Thierno Alassane Sall : « Un TAS corrompu et déloyale »

Nous avons lu avec mépris tes charabias verbaux dont le seul but est de refaire ton image de personne identifiée par tous les sénégalais comme étant malhonnête et déloyale mais ton « livre » infidèle et mensonger montre à quel point tu as d’autres défauts plus graves encore qui doivent avertir et inquiéter toute personne qui a une relation présente et future avec toi : l’indignité, hypocrisie et l’indiscrétion.

Monsieur Thierno Alassane Sall, ne crois pas être face à des idiots qui peuvent tout avaler sans réfléchir.

En tentant de nous faire avaler tes salades, ton seul objectif a été le suivant: faire croire aux sénégalais que tu n’es pas mauvais comme ils te perçoivent parce que tu as refusé de signer un contrat qui n’était pas dans leurs intérêts et que pour cela, tu as tenu tête et tu t’es ainsi sacrifié en démissionnant : quel manipulateur !!!

En réalité, la seule chose que les sénégalais ont compris dans ta réaction en tant que subordonné au Président de la République (autorité administrative suprême) et à son Premier Ministre, Chef du Gouvernement, toi, Ministre (un haut fonctionnaire) es pourtant soumis aux obligations suivantes:

– l’obligation de secret professionnel:

Que tu viens gravement de violer, pire encore en vomissant des messages privés que tu as eu avec le Président de la République et son Premier Ministre (Des Institutions Suprêmes) et tu devrais être poursuivi et emprisonné pour ce délit pénal et professionnel extrêmement grave.

Tu mets également dans la rue des positions d’état comme si l’État était comparable au marché syndicat de Pikine où les marchandises sont exposées dans la rue aux vues et aux sus de tous: quel contre-valeur !

– L’obligation discrétion professionnelle : Tu n’en a pas, tu as fourré le nez, les yeux et les oreilles partout pour avoir ou savoir quelque chose de nébuleux ou d’anormal à enregistrer et raconter plus tard, heureusement que malgré tes nombreuses oreilles indiscrètes collées un peu partout dans les murs du palais et du Secrétariat Général du Gouvernement, tu n’as ni entendu ni vu rien d’anormal ou de suspect dans la gestion de l’État par le Président Macky Sall et son Gouvernement qui ont été trop indulgent et trop patient avec toi, selon tes propres mots. À leurs places, je t’aurai déjà foutu à la porte. On ne garde pas un traître ni dans un Gouvernement ni dans un parti politique et ceux qui travaillent avec toi ont intérêt à faire très attention !

– Obligation d’impartialité: Comment un Ministre de la République peut il prendre position pour Cosmos Energy contre son propre Gouvernement violant ainsi l’obligation d’impartialité ?

– Obligation de neutralité: Qui t’empêche de prendre position pour qui que ce soit, le peuple a élu celui qui sera chargé de prendre position pour eux et de nommer ses collaborateurs.

– Obligation de service: Comment un fonctionnaire peut il refuser de servir, jusqu’à être appelé par téléphone par ses supérieurs ?

Tout cela pour honorer ton engagement envers les américains !!! Et pour cela, tu trahis ton pays, ton gouvernement et ton mentor en politique ? Quel ingrat !

– Obéissance hiérarchique: N’en parlons pas, car tu as avoué personnellement avoir désobéi à l’autorité bien que tes motivations sont bidons et très différentes de la réalité.

– Obligation de réserve: Tu mériterais même la guillotine. Dans l’histoire administrative du monde, c’est la première fois que l’on voit un Ministre de la République manquer avec une telle carence cette obligation de réserve en mettant des affaires d’État dans la rue publique.

Ton comportement ridicule et ton indiscrétion pouvaient se limiter à encaisser des dessous de table et défier ta hiérarchie sur des prises de position. Mais la honte devrait peser sur ton Visage le reste de ta vie car, j’en suis certain, personne n’aura plus jamais confiance en toi.

Néanmoins, la seule chose que nous aimerions que tu précises, c’est le montant en dollars américains de la somme importante reçue comme pots de vin pour promettre la signature des contrats aux américains de Cosmos Energy ?

Dis nous quelles étaient les engagements que tu as pris devant ces américains pour vouloir décider coûte que coûte à la place du Président de la République en faveur de ceux-ci ?

Dis nous de quoi avais tu peur de Cosmos Energy pour forcer la main de tes supérieurs hiérarchiques et mentors à signer en faveur de Cosmos Energy ? Pots de vin très conséquents ???

Tes intérêts de poche que tu défendais en réalité sont ils plus importants que ceux du Sénégal ?

Dis nous enfin qu’en réalité, on t’a foutu à la porte comme tu as mérité mais tu n’as jamais démissionné car ta boulimie pour l’argent fait de toi un homme dangereux et inutile dans une République qui se respecte.

Me Diaraf SOW SG NATIONAL PARTI ADAE/J