Les deux «armes» du régime pour traquer…les hommes de Macky

Les hommes de Macky Sall doivent déjà commencer à trembler. Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est aux trousses des membres du régime sortant. Pour mettre la main sur les présumés criminels et délinquants financiers, le régime du duo Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko a mis en place une Haute Cour de Justice et un Parquet Financier. Tout cela pour mettre la main sur les turbulents de l’ancien système. Certains ont commencé à migrer vers le nouveau pouvoir.

Les membres du Pool judiciaire financier sont installés depuis le 17 septembre par le ministre de la Justice Ousmane Diagne au Tribunal de Dakar. Ils sont au nombre de 27. Cette nouvelle structure spécialisée, créée par la loi n°2023-14 du 02 août 2023, vient remplacer la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI) et a pour mission de lutter contre la criminalité économique et financière. Il prend en charge une large gamme d’infractions : détournement de deniers publics, blanchiment d’argent, financement du terrorisme, et enrichissement illicite, pour ne citer que quelques exemples.

Cette nouvelle entité se distingue également par sa capacité à traiter des affaires impliquant plusieurs juridictions ou ayant un élément d’extranéité, soulignant l’envergure transnationale de nombreux crimes financiers. De quoi faire peur aux hommes et femmes de l’ancien système. Depuis qu’ils ont été installés, ces juges n’ont pas chômé. Tous les rapports des différents corps de contrôle sénégalais épinglant des structures de l’Etat, sous l’ère Macky, ont été dépoussiérés.

Et des poursuites judiciaires, il y’en aura. Que ce soit la gestion nébuleuse des 1000 milliards du fonds COVID, le scandale FONGIP, ou la DER, entre autres malversations notées à l’AIBD ou les autres structures de l’Etat sous le régime de l’ex président Macky Sall. Cette fois-ci, aucun dossier ne sera mis sous le coude. Et c’est ce qui a fait que certains DG sous l’ancien régime ont été convoqués soit par la Section de Recherches ou la Sûreté Urbaine. Lat Diop, membre du parti de l’APR et défenseur de Macky, est le premier ancien haut responsable à être incarcéré par le nouveau pool judiciaire financier

Et il ne sera pas le seul. Car en dehors du pool judiciaire financier, la Haute Cour de Justice entre en action. Les membres de cette juridiction ont officiellement été installés, le 28 décembre 2024. Cette institution, chargée de juger les plus hautes autorités de l’État, est désormais pleinement opérationnelle. Elle est constituée de 8 juges titulaires et 8 juges suppléants, qui ont prêté serment devant l’Assemblée nationale. Et pour beaucoup de patriotes, le premier à être jugé par cette Cour, c’est Macky Sall.

Aminata Touré, Haut représentant du président Bassirou Diomaye Faye, a affirmé que l’ex-chef de l’État devait être traduit devant la Haute Cour de justice pour, dit-elle, répondre de ses actes. Et avec les événements de mars 2021 à 2024, cette Cour aura du pain sur la planche. Les sénégalais veulent savoir qui sont les meurtriers et les commanditaires des morts enregistrés lors de ces manifestations. Une question à laquelle, des parents attendent toujours des réponses.

Et le nouveau régime est déterminé à faire toute la lumière dans cette affaire. «En plus de l’inscription budgétaire de crédit destiné aux victimes, il sera proposé à votre auguste Assemblée dans les semaines à venir un projet de loi rapportant la loi d’amnistie votée le 6 mars 2024 pour que toute la lumière soit faite et les responsabilités établies de quelque bord qu’elles se situent», a déclaré Ousmane Sonko lors de son discours de politique générale devant les députés.

Le premier ministre avait néanmoins rassuré les membres de l’ancien régime. «Il ne s’agit pas d’une chasse aux sorcières, encore moins de vengeance […]. Il s’agit de justice, pilier sans lequel aucune paix sociale ne peut être bâtie», avait-il déclaré. Ce qui ne rassure pas les hommes de Macky. Certains anciens directeurs généraux ont déjà commencé à faire les yeux doux au Pastef.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn