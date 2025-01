Diomaye attaque deux (2) gros problèmes…des missions à réussir

Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye entame la nouvelle année avec force. Le chef de l’Etat veut matérialiser le PROJET. C’est dans ce sens qu’il a entrepris de nombreuses réformes. Parmi ces réformes figurent deux (2) gros problèmes. Le membre du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) doit tout mettre en œuvre pour réussir ces missions. Pour se faire, il aura besoin du concours de tous les acteurs de ces secteurs.

La floraison des partis politiques sont un véritable problème pour la bonne marche du pays. On compte plus de 300 partis et mouvements politiques légalement constitués au Sénégal. Depuis 1981, notre pays vit le multipartisme intégral. La mesure avait permis à des partis qui étaient dans la clandestinité de se formaliser. Mais les vicissitudes de la politique ont accentué la création de partis politiques avec les scissions notées dans des formations politiques traditionnelles. Ce phénomène a atteint son paroxysme avec la transhumance.

Le paysage politique étant devenu illisible pour la majorité des Sénégalais, le Président Bassirou Diomaye Faye a décidé de prendre le taureau par les cornes. « L’inflation notée des partis politiques, favorisée par une application trop laxiste des textes en vigueur, a conduit à une fragmentation excessive et une inflation préoccupante, préjudiciable à une respiration démocratique de qualité », avait déploré le Président de la République lors de son discours à la nation. Face à la situation, il a annoncé que « dans un avenir proche, des concertations sur notre système politique se tiendront dans le but d’y apporter plus de lisibilité, plus de transparence et plus de rationalisation ».

Le Président Bassirou Diomaye Faye s’attaque à un véritable serpent de mer. Cette question de la rationalisation des partis politiques et leur financement s’est toujours invitée dans les débat depuis les années 1990. Mais aucun des anciens présidents n’aura réussi à solutionner véritablement ce problème. Heureusement, l’électeur sénégalais a toujours su être constant. Et les résultats des élections législatives le prouvent. Sur 41 listes, quatre (4) ont remporté le scrutin dans un département. Les autres doivent leur présence à l’hémicycle par le mode de scrutin notamment le système du plus fort reste. Alors, le Président ne doit pas fléchir dans cette rationalisation. Mais qu’elle ne soit pas une manière d’éliminer des adversaires.

Le second mastodonte auquel s’attaque le chef de l’Etat, c’est le conflit casamançais. Dans son adresse à la Nation, le Président estime qu’il «ne saurait y avoir de véritable progrès sans une paix durable. C’est pourquoi l’une de mes priorités reste la paix définitive en Casamance». Pour lui, «c’est un impératif pour permettre à tous les projets de développement, portés par la Vision Sénégal 2050 dans le Pôle économique sud, de voir le jour».

Après le Premier ministre, qui l’avait annoncé en premier, il évoque le futur de cette région : «J’ai initié le Plan Diomaye pour la Casamance (PDC), afin d’accompagner le retour des populations déplacées et de soutenir le processus de paix en Ca­samance. Je sais par ailleurs que chaque foyer sénégalais aspire à de meilleures conditions de vie, à une justice sociale accrue et à la certitude que l’Etat sert véritablement l’intérêt général». Il opte pour «la concertation et la consultation comme fil conducteur de notre gouvernance afin de faire de chaque citoyen un acteur décisif de la rupture et de de la construction nationale. Les Assises de la Justice et les Etats généraux du Transport ou de l’Industrie, déjà tenus, en témoignent éloquemment».

La population Sud place beaucoup d’espoir en ce plan. Le conflit casamançais a trop longtemps duré. Tous les régimes qui sont passés ont tenté de trouver des solutions sans succès. Alors, les sénégalais attendent du chef de l’Etat qu’il réussisse là où ses prédécesseurs ont échoué. Et faut dire que ce jeune régime n’a pas le droit d’échouer. Beaucoup semblent compter sur eux.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn