Les diplômés chômeurs menacent de marcher devant le Palais

Les diplômés sans emploi du Sénégal ne savent plus à quel saint se vouer. Déjà assommés par la hantise de ne pas trouver un boulot, voilà qu’ils sont ignorés par les autorités compétentes, à les en croire. En effet, dans un communiqué, ils regrettent : «le Regroupement des Diplômés Sans Emploi du Sénégal (RDSES), après plusieurs années de vaines tentatives auprès du Président de la République pour la tenue d’une concertation nationale sur le chômage des jeunes en quête d’un emploi décent, constate amèrement le mépris des autorités gouvernementales».

Ainsi, les diplômés chômeurs annoncent : «suite aux interpellations nombreuses et infructueuses constatées de leur part, le regroupement attire l’attention de la communauté nationale et internationale de la marche pacifique qu’il organise pour dénoncer la situation précaire des jeunes diplômés et réclamer plus de justice sociale».

Se faisant, « le regroupement invite ainsi ses membres, ses sympathisants, la société civile et toutes les personnes éprises de justice à participer activement à cette marche pacifique qui se tiendra le jeudi 29 décembre 2022 de 10h à 13h». D’après le communiqué, «cette marche pacifique va suivre l’itinéraire de la place de l’indépendance jusqu’à la Présidence de la République avant de finir au siège du ministère de l’intérieur à la place Washington».