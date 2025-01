Les ennuis commencent pour Farba…sa fortune le pousse à la prison

Au Sénégal, quand on parlait de Farba Ngom, c’était pour ses relations étroites avec la famille de Macky Sall. Sous ce régime, il était vu comme le griot vip de l’ancien régime. Mais depuis la nouvelle alternance on ne parle que de sa fortune. Les membres de Pastef (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) veulent voir le nouveau député expliquer comment il est devenu griot-milliardaire. Les hommes de Sonko lui prête même des terrains qu’ils posséderaient un peu partout. C’est l’une des causes de tous les problèmes qu’il vit actuellement.

Depuis dimanche soir, Farba Ngom est aux creux des vagues. La fuite d’un faux document attribué au Pool Judiciaire Financière (PJF) a déclenché la tempête. Dans ledit document, il était dit que le procureur avait demandé la levée de son immunité parlementaire. Quelques heures après, un autre communiqué rectifie la situation. Le PJF déclare avoir «été saisi récemment de plusieurs rapports de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) qui sont en cours de traitement».

«Ainsi, l’analyse d’un des rapports a fait ressortir des faits impliquant plusieurs personnes. Les investigations menées révèlent des mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux, par le truchement de sociétés écrans qui auraient été utilisées pour des transactions suspectes d’une valeur estimée provisoirement à plus de 125 milliards de Francs CFA», indique le document.

La même source ajoute qu’«en application de l’article 66 de la loi n° 2024-08 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, le Parquet financier envisage l’ouverture d’une information judiciaire sous les chefs d’inculpations d’association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic d’influence, abus de biens sociaux».

Dans leur édition de ce mardi, beaucoup de journaux ont rapporté ce qui se tramait contre Farba. Ce mardi soir, la nouvelle est tombée ! Le bureau de l’Assemblée nationale et la conférence des présidents se sont réunis pour examiner la demande de levée de l’immunité parlementaire du député Farba Ngom, formulée par le ministre de la Justice. Il a été décidé de mettre en place une commission ad hoc jeudi 16 janvier. Ensuite, une plénière se tiendra le vendredi 17 pour ratifier cette commission qui enclenche le démarrage de la levée d’immunité.

Ce qui veut dire que la déchéance de Farba Ngom a démarré. Comme quoi le premier communiqué, qui avait fuité, était loin d’être une coïncidence. Ce grand défenseur de Macky Sall risque désormais gros. Les délits visés sont : «Association de malfaiteurs, Blanchiment de capitaux, Escroquerie portant sur les deniers publics, Corruption, Trafic d’influence, Abus de biens sociaux». Chacun de ces délits peut coûter très cher à ce député membre du groupe parlementaire Takku Wallu.

Dans cette affaire, Tahirou Sarr, entrepreneur sénégalais actif dans l’immobilier et les finances, est accusé d’avoir orchestré des transferts financiers douteux vers plusieurs entités, dont Sci Haba, une société détenue par Farba Ngom. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux vient renforcer l’attention autour des relations entre le député sénégalais et l’entrepreneur, tous deux au cœur de cette enquête pour blanchiment d’argent. Dans cette séquence, Farba révèle que Tahirou lui a offert une BMW Série 7, d’une valeur estimée à 85 millions de francs CFA.

Le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) indique que Sofico aurait perçu des fonds provenant du Trésor public avant de les redistribuer à des sociétés et des individus, dont Farba Ngom. Le parquet financier suspecte que ces transactions pourraient constituer des rétrocommissions versées en échange de l’implication du député pour faciliter certains marchés et paiements au profit de Tahirou Sarr. Tel que présenté, Farba n’a aucune chance de s’échapper de ce piège.

Si son immunité est levée, Farba Ngom sera le prochain membre de l’Alliance pour la République (APR) à se retrouver en prison. Le député va ainsi rejoindre son camarade Lat Diop et son ancien camarade Moustapha Diakhaté. La question qui trotte dans la tête de beaucoup de sénégalais est de savoir quel membre de l’ancien régime le Pool Judiciaire Financier va-t-il traqué après Farba ?

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn