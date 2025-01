Les jeunes attendent des emplois…des DG de Pastef créent des chômeurs

Les jeunes sont les pierres angulaires de l’accession de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) au pouvoir. Ils se sont corps et âme pour le PROJET. Certains parmi eux y ont laissé la vie. Tout ce qu’ils attendaient en retour, c’est des solutions face à leur situation. Malheureusement, depuis neuf (9) mois, le régime en place se perd dans ses priorités. Les nouveaux directeurs généraux passent leur temps à augmenter la liste des chômeurs.

S’il y’a des personnes qui n’aident pas le Président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre, Ousmane Sonko, ce sont les nouveaux directeurs généraux issus du parti Pastef. Voilà des personnes qui posent des actes qui ne font que frustrer davantage les sénégalais. Depuis que le Pastef a pris le pouvoir, on parle de 1000 personnes qui auraient perdues leurs emplois. Une situation qui inquiète les sénégalais qui s’attendaient à des solutions.

Ces vagues de licenciements touchent l’université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niasse. Dans un récent communiqué, les syndicalistes de cette université ont tenu à alerter les autorités sur un éventuel projet de licenciement de 328 agents permanents du CROUS-SS. «L’Intersyndicale du CROUS Sine-Saloum a été informée d’un document qui sera soumis au Conseil d’administration ce mardi 14 janvier 2025 et qui propose un plan de licenciement de 328 agents», ont signé ces syndicalistes. Il estiment que si elle est mise en œuvre, elle pourrait avoir des conséquences graves aussi bien pour les agents concernés pour le fonctionnement de l’université.

Le Port autonome de Dakar (PAD) a également connu des licenciements, affectant plus de 700 contractuels temporaires, dont les contrats n’ont pas été renouvelés en juillet dernier. La direction a expliqué que ces contrats étaient arrivés à terme et n’avaient pas été reconduits à la suite d’une mission d’audit. L’intersyndicale a dénoncé ce qu’elle considère comme des licenciements abusifs, ainsi qu’une mauvaise gestion de la part du directeur général, Waly Diouf Bodian. Du côté d’Eiffage Sénégal, plus de 1000 employés ont perdu leur emploi en août, l’entreprise étant contrainte d’arrêter ses chantiers en raison de dettes impayées par l’État.

A la Caisse de Dépôt et de Consignation Habitat (CDC Habitat), ancienne Compagnie Générale Immobilière du Sahel (CGIS), quatorze (14) personnes ont aussi perdu leurs emplois. Réunis en collectif, ces travailleurs qualifient la situation de « forfaiture » et s’insurgent contre ce qu’ils considèrent comme un abus de pouvoir. Dans une déclaration publique, ils exigent d’être rétablis dans leurs droits et appellent le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que le Premier ministre Ousmane Sonko, à intervenir.

A la Société de télédiffusion du Sénégal (Tds SA), des licenciements ont été notés sous la nouvelle directrice, Aminata Sarr. Au FONGIP, la nouvelle administratrice avait révélé que certains licenciements avaient eu lieu à cause du recrutement de personnels non qualifiés, affirmant : « Il y a des agents qui n’ont même pas le Bac mais occupent des postes de responsabilité, et des chauffeurs sans permis de conduire qui ont été recrutés. C’est un scandale ! », avait-elle crié. Une situation qui en dit long sur la volonté des nouveaux tenants du pouvoir à faire le ménage.

Mais à quel prix ? Si le Pastef a été porté au pouvoir, c’est pour trouver des solutions face à la problématique de l’emploi. Si les nouveaux DG s’aventurent à envoyer des travailleurs au chômage, ils ne feront qu’empirer la situation. Il serait plus judicieux de trouver des alternatives pour éviter d’envoyer des pères et mères de famille au chômage. Avec la cherté des prix, la situation est déjà difficile pour les sénégalais. Ils n’ont pas besoin de robot qui licencie à tout va.

Le Président et son premier devraient dire à leurs DG d’y aller de manière intelligente. Frustrer les sénégalais n’est pas la bonne formule pour développer ce pays. C’est la population qui doit accompagner le PROJET. Chose qui ne se fera pas sans une étroite collaboration entre le peuple et le pouvoir.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn