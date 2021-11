Les familles de militaires tués vont recevoir 10 millions

Les familles des militaires tués en opérations ou blessés inaptes reçoivent une indemnité de 10 millions de frs. L’information a été confirmée par le colonel Cheikh Dieng Directeur de l’Action sociales des Armées.

« Les veuves notamment celles ayant en charge des enfants mineurs, les orphelins et les blessés au combat constituent les cibles prioritaires bénéficiaires des aides et secours apportés aux couches les plus vulnérables. Les militaires blessés en opérations doivent bénéficier de la solidarité agissante du commandement, en plus des actions déterminantes qui ont été mises en œuvre par Monsieur le Président de la République, le chef suprême des Armées pour les accompagner (en particulier l’allocation d’une indemnité de 10 millions de frs aux familles des militaires décédés et aux militaires blessés inaptes au service libérés depuis le 03 avril 2012 et l’octroi de la pension mixte récemment en juin 2021 » souligne le colonel Dieng dans les colonnes du dernier numéro du magazine Armée-Nation intitulé « Forces armées et résilience nationale » et repris par Le Témoin.