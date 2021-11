Le nouveau CEMGA Cheikh Wade a décidé de donner une nouvelle impulsion aux actions sociales de l’Armée.

« Le Cemga a décidé d’orienter son action sociale sous le sceau d’une intervention différenciée et ciblée. C’est ainsi que le statut de la veuve bénéficiaire des aides et secours durant les fêtes religieuses a été redéfini. Désormais, cette aide est attribuée aux veuves (veufs) dont les époux (épouses) sont décédés en activité et ayant en charge des enfants âgés de moins de 21 ans », dit-il.

Avant de rajouter : « Ce choix s’explique par la nécessité de rendre l’action plus efficace et plus efficiente C’est dans ce cadre qu’une mise à jour a été récemment opérée par les assistantes sociales des différentes zones militaires et qui a permis une meilleure maîtrise de cette population et in fine, un plus grand impact pour les bénéficiaires » informe le colonel Cheikh Dieng dans les colonnes d’Armée Nation, repris par Le Témoin.

Le patron de l’Action sociale des Armées ajoute qu’ « à l’occasion du mois de ramadan 2021, en plus du soutien habituel apporté aux militaires du rang et sous-officiers (kits de denrées alimentaires et produits divers), les 1451 veuves musulmanes figurant dans le vivier ont bénéficié d’un soutien en denrées alimentaires pour une valeur totale de 165 millions de frs. Pour la Tabaski, après toilettage du fichier des veuves, l’allocation attribuée à chaque veuve musulmane a été portée de 75.000 à 100.000 frs.

Les veuves chrétiennes bénéficieront évidement d’un soutien identique à l’occasion des principales fêtes de leur communauté (Pâques et Noel). La prise en charge sociale des veuves dans les premiers mois de viduité avec un accompagnement mensuel financier de 50.000 frs jusqu’au paiement de la pension de réversion. Cette allocation qui était allouée sur une base bimensuelle est désormais mensuelle sur décision du CEMGA »