15 Juillet 2019-15 Juillet 2025 : Voilà six (06) ans que vous êtes parti…(Par Doudou Diouf)

Mr le Président feu Ousmane Tanor Dieng, que le temps est long sans votre silhouette charismatique.

Vous êtes l’absent le plus présent, dans notre réalité quotidienne, le présent le plus prégnant dans nos cœurs; ainsi vous vivez, vous vivrez toujours en nous, cette famille socialiste, cette nation sénégalaise orpheline.

Le choc de votre disparition continue de laisser une peine indélébile et cette lancinante tristesse dans nos cœurs. Vous êtes parti…

Très fidèle collaborateur de feu le Président Léopold Sédar Senghor, et du Président Abdou Diouf, vous avez su servir le SÉNÉGAL et son État, le Parti socialiste et la famille de gauche dans le monde grâce à vos qualités innombrables.

Aujourd’hui, plus qu’hier, nous éprouvons cette fierté innommable d’avoir été militants, à vos côtés durant notre longue et triomphante marche qui nous a amenés au pouvoir en 2012 avec la coalition Benno Bokk Yakaar du Président Macky Sall.

Il nous rappelait souvent « de ne jamais faire en sorte que le délitement de la coalition ne provienne de parti socialiste ». Même après son départ nous y avons veillé pour la stabilité politique, la paix et la concorde du Sénégal que le Parti socialiste a modelé depuis les indépendances.

Il nous rappelait dans un de ses mémorables discours que : « la gouvernance est au cœur des difficultés qui affectent les sociétés Africaines et constitue la source majeure des situations de crises existantes et de conflits ».

Le 02 Avril 2019, jour de son départ pour la France pour des raisons médicales, après une campagne électorale éreintante mais victorieuse, qui ont conduit à sa disparition, il avait demandé de toutes ses forces, les retrouvailles de la famille socialiste pour conquérir à nouveau le pouvoir.

Ce souhait, dans quelques formes que ce soient, doit être réalisé car venant d’un clair-voyant et militant engagé, d’un visionnaire hors-pair. Cet appel à l’unité doit aujourd’hui trouver écho chez tous les socialistes. La situation politique et sociale plus que déliquescente du pays nous y contraint et le marasme économique nous l’enjoint. Au-delà des Socialistes, toutes les forces vives de la nation, dans l’unité, doivent être dans la vigilance car cette situation n’augure pas des lendemains qui chantent.

Il représentait l’exemple du serviteur de l’Etat du Sénégal, sobre, décidé, loyal.

Un exemple pour toutes les générations, l’homme qui a toujours mis le Sénégal et son État en premier, sa stabilité et son rayonnement en bandoulière et sa démocratie chevillée au corps.

Mr le Président feu Ousmane Tanor Dieng, astre céleste aujourd’hui, puisse votre lumière et votre rayonnement éclairer notre marche résolue vers la conquête du pouvoir.

Vous avez servi votre pays tout au long de votre vie, au péril de votre vie. Grand travailleur et une des plus belles plumes du Sénégal, eut trait à votre culture, à votre humanisme; votre regard qui nous irradiait de joie, bienveillant, resplendissant, confiant vit en nous qui avons eu la chance et l’honneur d’avoir cheminé avec vous.

Vous nous avez toujours conseillés et transmis l’amour de la patrie, l’engagement militant pour le parti, l’organisation et la méthode dans nos actions.

La pondération et la retenue en toutes circonstances faisait de vous un homme exceptionnel qui aura marqué l’Histoire. Et votre rire accueillant sonne encore dans nos pensées, joyeux et sincère. Respecté par tous vos adversaires politiques, car vous ne conceviez pas l’animosité et ou l’inimitié en politique.

Puisse Le Paradis céleste être votre demeure pour votre repos éternel.

Fait à Paris, le 15 Juillet 2025

Doudou DIOUF

SG de la section PS Paris-Montreuil feu El Hadj Ameth Diene

SG du comité PS feu Dr Samba Gueye