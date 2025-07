Mamoudou Ibra Kane répond à Me Ciré Clédor Ly

Objection, maître !

Par Mamoudou Ibra KANE

C’est la mort dans l’âme que je m’oblige à répondre à mon grand frère, Me Ciré Clédor Ly. Je me garderai toutefois de toute irrévérence à son endroit.

Mon objection fait suite à sa tribune — ou plutôt à son pamphlet — intitulée, ici, « Le devoir de convergence » (Seneweb), là, « Aucune révolution ne peut réussir si l’ancien régime n’est pas détruit et ses vestiges nettoyés » (Emedia et Senego). Mon aîné, Me Ciré Ly, voudra bien, en passant, nous préciser à quel titre de son article nous devons nous fier.

Permettez d’abord que j’adresse respectueusement mes salutations fraternelles et amicales au brillant avocat et au citoyen exemplaire qu’il est. Mais ma plume ne s’attardera pas sur ses qualités professionnelles et humaines, que tout le monde lui connaît et lui reconnaît. Pour ma part, ce sentiment de reconnaissance ne date pas d’aujourd’hui.

Avant d’aller plus loin, je tiens également à préciser que je n’appartiens ni à l’ancien régime ni au nouveau. Ceux qui sont à « détruire » et à « nettoyer » devront parler en leur nom et qualité. Encore que, par les temps qui courent, l’on peut légitimement se demander si nous ne serions pas tous passibles de « destruction », d’« effacement » et de « nettoiement ». Paraphrasant deux jeunes rappeurs aux textes révolutionnaires du début des années 90, Didier Awadi et Doug E. Tee, je dirai donc : « Douma APR, douma Pastef. Je suis DCM. »*

Mais je peux aussi dire que je suis du passé, du présent et du futur de notre pays. A ce que je sache, le Sénégal n’a pas déménagé et ne va pas déménager par le simple fait qu’il y a un changement de régime. Il faut arrêter cette dichotomie insensée entre «les bons», parce qu’ils sont du «nouveau» et «les mauvais», parce qu’ils sont de l’«ancien». En lisant Maître entre les lignes, j’ai fini par comprendre que le pouvoir issu de mars 2024 vit un syndrome qu’il cherche à refouler (Freud), le syndrome de la crise telle que décrite par Gramsci : « L’ancien meurt et le nouveau ne peut (ou ne veut) pas naître. »

Quant au fond, Me Ciré Clédor Ly écrit à la fois joliment et imprudemment : « Il n’y a pas eu de troisième alternance au Sénégal, mais plutôt une révolution. » Chiche ! Mais de quelle révolution s’agit-il ? De celle qui est déjà trahie par… ceux-là mêmes qu’elle a enfantés ?

Faisant la politique de l’autruche, il ne trouve d’autre explication à l’échec matinal (déjà ?) des « révolutionnaires » que d’avancer cette étonnante sentence : « Le Sénégal semble avoir failli dès le commencement de cette nouvelle étape, en maintenant au sein de l’appareil d’État, notamment dans l’administration, la sécurité, le renseignement et la justice, des bras armés et des esprits du régime déchu. » Un aveu d’échec ne saurait être plus clair.

Parlons peu, bien et précis. Il y a quelque chose de plus préoccupant dans le propos du plaideur : il ne se contente pas d’appeler à une chasse aux sorcières façon maccarthysme. Il plaide également — et surtout — pour l’instauration d’un règne de terreur, via des « purges staliniennes ». Dans son viseur figurent en bonne place « la sécurité, le renseignement et la justice » ; autrement dit, les piliers qui, toujours, veillent quand les politiciens se querellent et tiennent debout quand le pays vacille.

Tant qu’à faire, cher Maître, faudra-t-il inclure dans les « vestiges » à « nettoyer » les deux généraux membres de l’actuel gouvernement, titulaires respectivement des portefeuilles des Forces armées et de l’Intérieur ? Faut-il envoyer au poteau tous les généraux et inspecteurs généraux de police dont les têtes sont mises à prix par les « révolutionnaires » ? Et pendant que vous y êtes, n’oubliez pas les « sages » du Conseil constitutionnel, les hauts magistrats de la Cour suprême, et tous ceux de la magistrature debout comme assise !

Summum de l’excès : le grand avocat, donc défenseur des droits humains, s’en prend à ses propres compagnons de combat. « L’État, écrit-il, semble avoir aussi manqué de vigilance face à certaines organisations présentées comme issues de la “société civile”, mais qui dissimulent en réalité des réseaux d’influence défendant des intérêts occultes. En instrumentalisant des principes humanitaires qu’elles détournent de leur finalité, ces cellules dormantes contribuent à brouiller les repères et à fragiliser les fondements mêmes de la Nation. »

Accusés de f**iers, levez-vous !

On a tout compris : Me Ciré Clédor Ly reprend, avec ses mots et sa finesse, les attaques non voilées du Premier ministre contre tout et tous. Il en a le droit, si cela lui chante. En revanche, ce qui est assourdissant, c’est son silence sur les critiques proférées par le chef du gouvernement à l’encontre du président de la République. Il ne s’agit pas ici de défendre Bassirou Diomaye Faye, en tant que compagnon politique du Premier ministre ou président de Pastef, Ousmane Sonko. L’un — le mentor — et l’autre — le lieutenant — sont les deux faces d’une même pièce. Ce qui choque, c’est l’abandon, par l’avocat et citoyen Ciré Clédor Ly, de sa charge de défendre et de protéger le chef de l’État, clé de voûte des institutions.

À moins que, sur l’« autorité » du président Faye, Me Ly ne pense exactement comme le locataire du « Petit palais », qui semble vouloir occuper, ici et maintenant, le « Grand palais ». Sinon, quel entendement faut-il avoir de l’ultimatum « qu’il me laisse gouverner », lancé par le PM ?

Aucun démocrate doublé de républicain n’a le droit de se taire sur cette tension au sommet de l’État, exposée publiquement par le Premier ministre lui-même. N’en déplaise à ceux qui refusent de voir la réalité en face, on ne peut s’empêcher de faire le parallèle avec la crise de décembre 1962. Même si le président Léopold Sédar Senghor et le président du Conseil Mamadou Dia avaient une épaisseur politique et intellectuelle certaine, ils n’avaient pu éviter le clash qui ébranla sérieusement les fondements de la République. Toute proportion gardée, cette référence historique devrait éclairer l’enjeu actuel : primauté de l’État sur le parti, ou primauté du parti sur l’État ?

Dans le Sénégal de 2025 — où c’est la Constitution qui régit tous les pouvoirs — le Premier ministre se soumet à l’autorité du président de la République ou il se démet. Inversement, le président de la République exerce pleinement ses prérogatives, y compris à l’endroit du Premier ministre, ou alors il démissionne. Son pouvoir de délégation adossé à son bon vouloir, c’est un autre débat. Si les institutions valent ce que valent les hommes et femmes qui les incarnent, il importe aussi de bien comprendre dans quel régime nous évoluons.

Ceux qui veulent « un Premier ministre super fort » — pour citer le chef de l’État lui-même (habileté politique ou maladresse ?) — doivent alors changer de régime politique, voire de république… ou de pays. Voilà une question de fond que Me Ciré Clédor Ly a sciemment occultée dans sa démonstration.

Quand on garde le silence sur un tel débat, il n’est pas étonnant que l’on se taise aussi sur les intimidations, les convocations, les gardes à vue, les mandats de dépôt systématiques, les emprisonnements, la justice à géométrie variable ; autant de dérives autoritaires contre opposants, activistes, chroniqueurs, journalistes et médias. Ces persécutions ne sont pas l’apanage des anciens régimes : le nouveau s’y adonne à son tour avec zèle. Mais croire que les Sénégalais renonceront à exercer leurs droits et libertés au nom de « la Révolution », c’est se tromper de pays et d’époque.

La vérité, c’est que le chef de la soi-disant révolution veut nous imposer un Parti-État — pire, un État-Pastef. Il l’a dit haut et fort devant le Conseil national de Pastef. Même les sourds l’ont entendu. La Chine ne serait-elle pas une inspiration, dans un sens ou dans l’autre ?

Maître, où est donc passée votre volonté de rupture avec le système, quand l’anti-système prôné tend à s’ériger… en système « pastéfien », par le biais d’une pastéfisation de l’État, des institutions et de l’administration ?! Voilà une nouvelle tromperie du peuple sur laquelle vous choisissez de garder le silence.

Passons sur votre omission volontaire de la grave situation économique et sociale : état exsangue des finances publiques, campagne agricole chaotique, chômage des jeunes, désenchantement de la diaspora, enterrement de la promesse d’abrogation de la loi d’amnistie via une loi interprétative scandaleuse. Que dire du train de vie indécent des gouvernants et du concours de « sagnsé » auquel ils se livrent au quotidien ? Avez-vous vu les ports et les corps du trio au sommet de l’État ? Pendant ce temps, les ménages et les secteurs essentiels comme la santé et l’éducation sont à la diète. J’allais oublier les mauvais résultats du bac. Mais, à l’image de l’hivernage, ils diront que ce n’est pas « notre baccalauréat ». Même l’enquête sur la mort des trois jeunes de Cambérène et Rosso, victimes présumées de bavures policières, risque d’être classée sans suite.

La jeunesse que vous convoquez dans votre texte — je n’ose croire que vous cherchiez à l’endormir — s’est réveillée. Celle qui avait rêvé de rupture, de changement systémique, de souverainisme, découvre, comme dans un brutal réveil, une toute autre réalité : « Le Projet » n’a ni contenu ni contenant. Il est une chimère. D’est en ouest, du nord au sud, de nombreux jeunes savent désormais à quoi s’en tenir. Certains continuent, hélas, de risquer leur vie dans les mers et les déserts.

Rassurez-vous, cher Maître, je ne suis ni pamphlétaire, ni polémiste, encore moins nihiliste. Au contraire, je suis attaché à la co-construction par le débat démocratique et à la marche du pays vers un mieux-être. C’est pourquoi je vous rejoins sur la nécessité de rendre justice aux victimes des massacres, tortures, arrestations illégales, détentions arbitraires, traitements inhumains, disparitions forcées et violations graves de la vie privée. Mais encore faut-il que toutes les responsabilités soient situées, dans le strict respect de l’État de droit. Pas de justice sélective, pas de justice des vainqueurs. Mais ne risque-t-on pas d’attendre cette justice comme on attendrait Godot ? L’enterrement de première classe réservé par « la Révolution » à son propre engagement d’abroger la loi d’amnistie du 6 mars 2024 ne rassure guère. Je suis sûr que cette crainte est aussi la vôtre.

À propos de révolution, qui est la trame de votre virulente tribune, Pierre-Victurnien Vergniaud disait : « La Révolution est comme Saturne : elle dévore ses propres enfants. » Tout comme un certain Me Ciré Clédor Ly sous le nouveau régime du Sénégal du XXI? siècle, Vergniaud était avocat sous l’Ancien Régime de la France du XVIII? siècle. La comparaison s’arrête là. Homme politique de premier plan de la Révolution française de 1789, celui qui proclama « la Patrie en danger » mourut guillotiné le 31 octobre 1793.

Mamoudou Ibra KANE

Journaliste et Citoyen

DCM : Demain C’est Maintenant