Les femmes cadres de Benno condamnent les propos de Sonko et tire sur Alioune Tine

Les Femmes Cadres condamnent avec véhémence les propos tenus le dimanche 22 janvier 2023 par le leader de PASTEF, M. Ousmane Sonko qui a proféré des menaces à l’endroit des institutions et a appelé à l’insurrection. Qu’il sache que force restera à la loi. Elles lui demandent de répondre à la justice pour les affaires d’Adji Sarr, mais aussi à Mame Mbaye Niang, en tant qu’adulte responsable et de ne point ériger les enfants comme boucliers. De nouveau, elles disent NON à toute forme de violence, en particulier à celle faite aux femmes. Et, elles réclament justice pour toutes les femmes.

La Plateforme des Femmes Cadres de Benno Bokk Yakkar et de la Majorité Présidentielle forte de sa mission de communication souhaite une bonne ziarra à la famille Omarienne, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté musulmane. Cette 43ème édition annuelle de la ziarra de Thierno Saidou Nourou Tall et de Thierno Mountaga Tall aura lieu du 27 au 29 janvier 2023 à Dakar et faisant suite à celle de Louga, en commémoration à Mountaga Daha Cheikh Oumar Futiyu Tall auprés du Khalif Thierno Bassirou Tall. Placée sous le thème : « Les facteurs de déséquilibre de nos valeurs », elle répondra sur les prescriptions islamiques et éthiques civiles pour une cohésion sociale et un mieux vivre ensemble.

Aussi, s’insurgent-elles contre la déclaration de M. Alioune Tine, « droit de l’hommiste », tenant des propos tendancieux face à cette affaire judiciaire. Ainsi, se posent-elles quelques questions sur ses motivations. Monsieur Tine est-il conscient du rôle de la société civile dans une république ? Ou bien, est-il un politicien encagoulé ? In fine, n’est-il pas plus aisé de s’ériger en donneur de leçons de morale plutôt que de s’engager en politique ?

La Plateforme des Femmes Cadres se félicite de la tenue du 11ème Festival National des Arts et de la Culture (FESNAC) du 21 au 28 janvier à Kaffrine qui a vu la présence des 14 régions du Sénégal, dont la collectivité Lébou du Cap Vert en est l’invitée d’honneur. Elle magnifie l’accueil chaleureux à ce brassage culturel des Kaffrinois et de leur Ministre – Maire M. Abdoulaye Saydou Sow, tout en les remerciant de celui réservé au Chef du Gouvernement Amadou Ba, ainsi qu’au Ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow. Elle les loue d’avoir fait de ce festival un succès.

La rentrée solennelle des cours et tribunaux ce mardi 24 janvier a vu l’engagement pris par le Président Macky Sall à réformer la politique sanitaire pour une meilleure protection de tous les usagers du système de la santé publique. Mais également, à défendre la justice et les magistrats qui l’incarnent.

Ailleurs, elle magnifie le leadership international, incontesté du Président de la République par la tenue du Sommet sur la souveraineté alimentaire dans le cadre du 2ème Forum de Dakar, organisé par la Banque Africaine de Développement.19 Chefs d’Etat et de Gouvernement, 3 Vice-présidents, 11 Ministres et Chefs de délégation et 6 dirigeants d’organisations internationales sont présents à la CICAD à Diamniadio et s’engagent dans la mobilisation des ressources destinées à exploiter le potentiel agricole et alimentaire du continent africain. Elle félicite le Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye pour ce combat de l’autonomie alimentaire du Sénégal et ainsi, de s’inscrire dans la dynamique de l’Afrique des solutions.

Aussi, la Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle, réaffirme son soutien sans faille au gouvernement et, au Président de la République Macky Sall et s’engage à l’investir pour les joutes de 2024.