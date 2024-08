Les femmes du PDS se mobilisent avant les législatives (déclaration)

Mesdames,

Messieurs,

Chers (es) frères et sœurs,

Chers (es) invités (es),

Notre parti le PDS, premier parti d’opposition légale en Afrique, initié par cet illustre fils du Sénégal Maitre Abdoulaye WADE, qui est un monument incontestable, incontesté, père du libéralisme Africain et leader charismatique de la classe politique Sénégalaise, Africaine voire Internationale.

Ce parti vient d’accomplir ses cinquante ans résolus, ce qui lui donne la connotation de patrimoine national qui de facto devient source de motivation à consolider non seulement les acquis mais de l’accompagner à s’adapter au nouveau paradigme de parti moderne.

Chers (es) frères et sœurs, j’ai appris ma nomination au poste de Présidente de la Fédération Nationale des Femmes du PDS, haut combien stratégique et à ce titre ne saurai me dérober aux remerciements les plus chaleureux pour la confiance que le frère Secrétaire Général National m’a témoignée.

J’associe à ces remerciements, toutes celles qui m’ont accompagné et celles qui ne m’ont pas soutenu dans ce long processus, âpre avec comme seule ambition me porter à la station la plus élevée dans la structuration de notre organisation verticale des femmes de notre grand parti.

Je n’oublie non plus mes frères jeunes, adultes, anciens qui n’ont ménagé aucun effort pour l’atteinte de cet objectif.

J’espère sincèrement vous faire honneur en me montrant à la hauteur de mes nouvelles responsabilités.

Je ne saurai terminer sans assurer à toutes mes sœurs, de ma perception à travailler en équipe homogène, solidaire et en inclusivité totale.

De ce point de vue, j’invite tout le monde à mouiller le maillot pour la bonne réussite de la mission qui nous est assignée, pour que triomphalement, notre Secrétaire Général Adjoint Karim Meissa WADE puisse escompter aux échéances à venir : élections législatives, les résultats attendus à savoir obtenir plus qu’un groupe parlementaire, avant l’assaut finale la prochaine présidentielle de 2029.

A présent, vous me permettez de procéder à un témoignage sur un homme qui m’a tout donné, je veux citer Maitre Abdoulaye WADE.

La présence des femmes dans les instances dirigeantes de notre parti est loin d’être une évidence et ne résulte pas d’un processus naturel. La volonté politique de notre leader charismatique a joué un rôle important dans la montée des femmes dans les différentes sphères de la direction du parti.

Maitre Abdoulaye WADE a très tôt milité en faveur de la promotion de la femme.

Je suis personnellement un exemple achevé de son engagement à valoriser le leadership féminin. Notre frère Secrétaire Général National, le Président Abdoulaye WADE, mon idole, mon maitre penseur, m’a façonnée, modelée et transformée en un cadre politique.

Au-delà de mon statut de mère, éducatrice et gardienne des vertus de la société, le Président WADE a poussé cette logique de promotion de la femme vers un statut plus valorisant et plus respectable. Cette logique est d’ailleurs irréversible au sein du Parti Démocratique Sénégalais.

C’est pourquoi, dans la perspective de restructuration et de renouvellement des instances du parti aux niveau horizontal et vertical, il est nécessaire d’intégrer cette option, et d’adapter l’organisation du parti à la nouvelle configuration des forces politiques, en tenant compte des exigences à la fois endogènes et exogènes.

Le tout, dans une approche orientée vers le développement de la base sociale de notre parti, avec précisément une bonne prise en charge des femmes, en vue de favoriser la participation équitable et leadership des femmes dans la vie publique, à partir des activités socio-économiques, adossées sur l’entreprenariat et l’autonomisation : telle est l’ambition qui m’anime et me mobilise afin que je puisse partager avec toutes.

Merci pour votre aimable attention.