Bignona-Djibidione : Le DG de l’ANRAC à la rencontre des réfugiés de retour 

Elole Madiédiam est un de la vingtaine de villages de la commune de Djibidione qui se sont vidés de leurs habitants qui ont fui la guerre au nord du département de Bignona pour aller se réfugier en Gambie.

Certaines localités se sont vidées de leur population depuis plusieurs années et dans d’autres, c’est récent et c’est le cas de Madiédiame. Ici, les stigmates d’un village abandonné sont encore visibles, plusieurs maisons se sont effondrées, les biens immobiliers de l’école du village en ruines car abandonnés depuis 2021. Les puits du village ne sont pas en état de donner de l’eau aux populations entre autres.

Cependant, la dynamique de paix en cours encourage les populations à revenir, un retour au bercail pas du tout aisé pour ces réfugiés car ils sont revenus sans biens ayant tout perdu en quittant précipitamment leur village. Au retour, ils n’ont rien trouvé sur place, même leur bétail a disparu. Ces populations ont donc besoin d’aide pour s’installer d’abord et vivre en attendant les récoltes de l’hivernage.

Pour le maire de la commune de Djibidione il y a urgence dans sa commune qui accueille les sénégalais de retour de leur exile en Gambie. Lamine Diémé estime qu’il faut une attention particulière à l’égard de ces populations et invite les programmes de l’Etat comme le PUDCou encore le PUMA à jouer leur partition pour accompagner ces retournés.

Pour l’instant, une partie des habitants de ce village a décidé de rentrer, environ 380 personnes dans une situation de précarité aigue. Pour leur donner réconfort et leur apporter le soutien de l’Etat, le nouveau Directeur Général de l’agence nationale de relance des activités économiques et sociales en Casamance

L’ANRAC a réservé sa première sortie à une visite à ces populations de Madiédiame. Iba Sané a été sensible à la situation de ces sénégalais de retour. C’est pourquoi il n’y est pas allé pas les mains vide. Pour un premier acte ponctuel, le DG de l’ANRAC leur a apporté deux millions quatre cent cinquante mille francs CFA en plus des vivres et des produits de désinfection mis à leur disposition afin qu’elles puissent traverser la dure période de l’hivernage et après l’agence va déployer un accompagnement global notamment en mettant à la disposition de tous ceux qui reconstruisent leur maison des tôles en zinc pour les couvrir, du ciment pour sécuriser les maisons et leur construire des latrines modernes.

L’ANRAC va aussi les aider à avoir de l’eau potable et les accompagner dans les activités agricoles. Toutes ces mesures visent à encourager tous les réfugiés à rentrer au bercail mais pour Iba Sané, ce retour doit être à la fois encadré et coordonné avec les parties prenantes pour éviter des conséquences non souhaitées car pour le DG de l’ANRAC, comme la zone est susceptible d’être minée, il faut y aller avec méthode pour un retour sans risque.

Pour le Sous-préfet de Sindian, toutes les personnes qui comptent revenir peuvent le faire librement à condition de se mettre à l’écart de ce qui pourrait leur apporter des ennuis notamment la coupe illicite de bois, la culture de la drogue entre autres. Sur ce volet, le DG de l’ANRAC, va prendre les devants en accompagner les populations de retour par des activités génératrice de revenus, des alternatives pour les éloigner des activités illicites

La présence du DG de l’ANRAC dans cette zone a réconforté les populations de retour, une visite qui les rassure et conforte leur « sénégalité » et à compter de ce moment, ces sénégalais qui étaient contraints de quitter leur pays pour aller en Gambie ne souhaitent plus revivre cette situation douloureuse. Ayant senti la présence de l’Etat à travers l’ANRAC, ils vont s’installer et encourager les autres à faire de même

L.BADIANE pour xibaaru