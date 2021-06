Les habitants de Ouest-Foire menacent de faire un sit-in devant le Palais

En cette période de saison des pluies provoquant des inondations et destructives, les habitants d’Ouest-Foire bouillent de colère ! Se sentant floués par l’Onas et la société Sinco dans le programme de «Branchement à l’égout», ils ont décidé de faire une pétition visant à organiser un sit-in devant le palais de la République pour se faire entendre. Et « Le Témoin » quotidien jure qu’ils vont louer les services de Guy Marius Sagna et ses « frappeurs » pour jeter le régime de l’APR à l’égout.

Tout a commencé par un programme de l’Etat avec l’appui de la Banque Mondiale, piloté par l’Onas, pour le branchement à l’égout des maisons à Ouest-foire. Ainsi, les habitants concernés (1000) dans le programme de départ, ont contribué à hauteur de 36.000 CFA environ par villa. La société Sinco est chargée de l’exécution des travaux de raccordement sous la conduite de l’Onas.

Depuis plus de deux ans, rapporte le journal, rien n’a été fait ! Pire, certains voisins déplorent la discrimination et la politisation du programme financé par la Banque Mondiale après avoir constaté que plusieurs maisons appartenant à des responsables de Bby et de l’Apr ont été connectées. Malgré plusieurs démarches auprès de la Sinco et de l’Onas, rien n’a bougé. « Donc nous serons obligés de faire un sit-in devant les grilles du Palais pour alerter le président de la République « , se désole ce haut fonctionnaire à la retraite, habitant à Khandar II- Ouest-Foire.