Les hypocrites au chevet de Sonko…Ils vont le sucer jusqu’à la dernière goutte de sang

Ils étaient tombés dans l’oubli avec la montée en puissance de Ousmane Sonko. Aujourd’hui, revenus au-devant de la scène politique grâce au leader de l’ex parti Pastef, ces hypocrites politiques n’entendent pas laisser leur « poule aux œufs d’or » leur échapper. Même alité, l’homme est utilisé par ces charognards pour leurs intérêts politiques. le leader de l’ex Pastef est devenu le faiseur de rois et reines politiques. Pour réussir, il suffit d’utiliser son nom. De Bougane Gueye Dany à Mimi Touré en passant par Habib Sy, tous veulent profiter du malheur de Sonko pour s’épanouir. Et à ces hordes de politiciens, il faut ajouter des membres de la société civile qui n’existent que par le nom de Sonko…

Ils n’existaient pas avant Sonko ou du moins étaient des politiciens de petit acabit. Et dès que le maire de Zig a pris la place de leader de l’opposition, ils se sont engouffrés pour pouvoir s’asseoir auprès de lui. Dès le départ, Habib Sy, usant de son titre d’ancien ministre d’Etat, s’est arrangé pour être l’un des conseillers de chef de l’opposition. Il s’est retrouvé comme le doyen et a été propulsé au rang de Président de la conférence des leaders alors que politiquement, il ne pèse rien.

Aujourd’hui, Habib Sy est au chevet de l’opposant. Une stratégie pour lui d’exister encore plus en dénonçant les conditions de Sonko. Habib Sy, tout le monde sait que depuis qu’il est dans l’opposition, est un homme fauché. Habib Sy, alors militant du Parti démocratique sénégalais (PDS), avait failli rejoindre le Parti socialiste (PS) avant l’élection présidentielle de 2000 qui avait vu Me Abdoulaye Wade arriver enfin au pouvoir. On disait à l’époque qu’il était le porteur de valises de Khalifa Sall. Il n’a pas hésité aujourd’hui à tourner le dos à ce dernier pour se mettre au service d’Ousmane Sonko.

A côté de lui, il y a Bougane Gueye Dany. Depuis que l’opposant radical est incarcéré, il porte le combat de ce dernier. Au point d’oublier son propre mouvement Gueum Sa Bopp, Bougane est devenu le concepteur de nouvelles orientations du Pastef en demandant aux militants du Parti dissous de se muer en mouvement pour porter leur combat. Il ne se passe pas un seul jour sans que Bougane ne sorte de nouvelles idées pour Pastef. Et il ne s’arrête pas là. Il s’occupe aussi des ennemis de Sonko en les clouant au pilori. Khalifa Sall et Barthélémy Dias ont subi les foudres des organes et des proches de Bougane.

Que ne ferait-on pour entrer dans les bonnes grâces du maire de Ziguinchor. Bougane Guèye Dany, il n’y a guère longtemps, était en conflit avec Ousmane Sonko. On disait même de lui qu’il se livrait à un double jeu dans l’affaire Adji Sarr. Entre Bougane Guèye Dany et Ousmane Sonko, c’était la discorde. Qu’est-ce qui a bien pu changer entretemps ? Aujourd’hui, Bougane ne travaille que pour Sonko et ce pour une seule raison. Il compte bénéficier des reports de voix du Pastef dissous et s’attend à une consigne de vote du grabataire Sonko. Tout ce qu’entreprend Bougane, c’est pour séduire l’électorat du Pastef, alors qu’entre lui et Ousmane Sonko, ça n’a jamais été le parfait amour.

Aux côtés de ces deux précités, il y a Mimi Touré. Elle est aux petits soins de Sonko. Qui l’eût cru ? Mimi Touré qui se range derrière Ousmane Sonko, chante ses louanges, se soucie de son état de santé au point de lui adresser une missive pour lui dire que le Sénégal a besoin de lui en chair et en os ! Nous rêvons ou quoi ? Aminata Touré qui était aux premières loges, il y a encore quelques mois de cela pour défendre le Président de la République Macky Sall et descendre en flammes Ousmane Sonko ainsi que tout le reste de l’opposition.

Il y a anguille sous roche, à voir Aminata Touré défendre bec et ongles Ousmane Sonko. Evidemment, elle aussi, cherche à séduire l’électorat du Pastef en redorant son blason. Mimi Touré ne vaut pas mieux que les autres précités. Elle agit non pas par conviction, mais pour ses propres intérêts. Seulement, elle est démasquée. Ses piques contre Ousmane Sonko sont toujours récentes.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn