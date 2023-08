Alerte…Pastef veut saboter le Grand Magal de Touba !

Qui va arrêter l’ex parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ? Même dissous, il reste une grosse menace pour la stabilité du Senegal. Des membres de cette fratrie veulent tout faire pour plonger le pays dans un chaos indescriptible. Pour cela, ils ont choisi de s’attaquer verbalement aux confréries et aux Khalifes généraux. Mais faut dire que certains veulent aller plus loin. Les combattants virtuels du parti miroitent des attaques contre Touba, la capitale du Mouridisme. Si rien n’est fait, ils pourraient mettre leur plan en exécution à l’occasion du Magal.

Les Mourides célèbrent le grand Magal de Touba, le 4 septembre prochain. Cette fête commémore le départ de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la Mouridiya, en exil. Ce grand événement rassemble des milliers de personnes venues des quatres coins du globe. Un endroit rêvé pour un extrémiste de commettre des attaques. D’ailleurs, certains membres de Pastef ont déjà cette idée en tête. Si les autorités ne prennent pas les dispositions qu’il faut, elles pourraient passer à une vitesse supérieure.

Et c’est Ousseynou Seck, communément Akhenaton, qui théorise cette idée. Dans un poste fait sur sa page Facebook il écrit en wolof : «la bombe que Macky fera exploser lors du Magal pour accuser Pastef. Se baser sur le terrorsme pour repousser les élections». En français correct, ce membre de Pastef soupçonne le chef de l’Etat de vouloir commettre un attentat lors du Magal pour le mettre sur le dos de leur parti. Mais à y voir plus clair, cette idée ne sera favorable qu’à Pastef. Il n’y a que cet ex parti qui a intérêt à voir le rendez du 25 février 2024 être repoussée.

Cette menace ne doit pas être prise à la légère par les autorités. Mais aussi par les organisateurs. Certains patriotes nourrissent une haine viscérale contre les Khalifes généraux. Akhenaton en est la parfaite illustration. Xibaaru n’a cessé d’alerter sur les attaques et insultes que ce gros trouillard caché en France, débite contre les familles religieuses. Pour lui, tous les hommes de Dieu doivent être à la solde exclusive de Ousmane Sonko. Sachant qu’une telle chose n’arrivera jamais, il a fait des confréries une cible à abattre. D’ailleurs, c’est lui qui influence de nombreux jeunes.

Depuis l’arrestation de Ousmane Sonko, Les militants de Pastef ont commencé à s’attaquer directement aux Khalifes. Les plus naïfs vont même jusqu’à renier leur appartenance confrérique. Alors ces fanatiques peuvent aller jusqu’à s’attaquer directement à Touba. Qui représente le cœur de la plus puissante confrérie au Sénégal. On a tous vu l’épisode du bus de Yarakh. C’est parce les autorités avaient négligé les signes qu’un tel drame s’est produit. Mais à plus de deux semaines du Magal, ils ont le temps pour renforcer la sécurité dans la capitale du mouridisme.

Les patriotes sont désespérés. Depuis la dissolution de leur parti et l’arrestation de leur PROS (Président Ousmane Sonko), ils ne savent plus sur quel pied danser. Tout ce qui leur importe c’est de faire revenir le maire de Ziguinchor dans la course…avant 2024. Toutes les cartes qu’ils ont jouées ont échoué. Les jeunes n’ont pas répondu aux appels à manifester. La grève de la faim du patriote en chef laisse les sénégaalis indifférents. Alors, ils s’accrochent à un possible report des élections.

Depuis un certain temps, il théorise ce report. Pour cela, il leur faut faire croire aux senegalais qu’un tel fait viendra de Macky Sall. Mais le locataire du Palais sait pertinemment qu’aucun report de la présidentielle n’est possible. Macky n’y gagnera rien si ce n’est de sortir par la petite porte. Mais aussi perdre le soutien des membres de son parti et de ses alliés. Un risque qu’il ne prendra pas après avoir renoncé à un troisième mandat très controversé. Par contre Ousmane Sonko aura beaucoup à y gagner.

Reporter la présidentielle lui fera gagner du temps pour se préparer. Sonko pourra peaufiner une nouvelle stratégie pour faire renaître Pastef. Ou alors relancer son parti. Ce qui expliquerait le fait que des têtes brûlées comme Akhenaton fassent croire à ses disciples que les élections vont être reportées. Mais leur projet contre Touba risque de les perdre davantage. Les Mourides ne badinent pas avec la cité religieuse. A bon entendeur…

Toutes les menaces venant de l’ex parti Pastef doivent être prises aux sérieux. Certains membres qui le composent sont connus pour leur goût de la violence. Et faut dire que Touba et ce qu’il représente, dérange beaucoup des personnes se réclamant de ce parti. Alors, les autorités sont averties. Ils seront responsables de tout ce qui arrivera au même titre que les commanditaires !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru