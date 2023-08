Birahim Camara : « Les valeurs…du PS sont malmenés depuis l’inhumation de Tanor Dieng »

L’AME DU PARTI SOCIALISTE

Les valeurs, les idéaux , l’histoire et l’identité du parti socialiste (PS) sont malmenés depuis l’inhumation de Ousmane Tanor Dieng dans sa terre natale de Ngueniene par une suppléance sans âme , sans vision et sans ambition .

La prise de conscience des militants a été certes tardive au nom de la discipline de parti, première marche vers le centralisme dictatorial rampant qui a fini par être érigé en règle de gestion à la bolchevique.

Tout a été entrepris avec munitie pour lier les pieds et les mains des militants du parti socialiste et les livrer au président de l’APR et de la coalition BBY.

Les élections territoriales et législatives suivies des nominations au Haut Conseil des Collectivités Territoriales de 2022 organisées dans une opacité machiavélique ont montré que la direction actuelle est constante dans sa volonté inavouée » d’aperisation de l’âme du parti socialiste « .

Malheureusement pour les tenants d’une fusion entre l’Alliance pour la République et le Parti Socialiste, l’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes ( IRAS) est née pour remettre à l’endroit le patrimoine hérité des pères fondateurs.

Elle ( IRAS) promeut le respect des valeurs et des idéaux tout en priorisant la souveraineté , l’histoire et l’identité du parti socialiste par la production d’un mémorandum dont la hauteur politique et intellectuelle s’est imposée à tous les militants pour avoir abouti à la tenue de plusieurs plusieurs séances et sessions du secrétariat exécutif national, du bureau politique en hibernation depuis 2020 et à la convocation du séminaire des 11 et 12 février 2023 .

En attendant le congrès extraordinaire, tant redouté par une partie du secrétariat exécutif national, aura bien lieu car l’IRAS s’opposera à toute vente aux enchères de l’âme du parti socialiste .

Ainsi devant le courage , la détermination et l’abnégation des membres de cette initiative conforme aux dispositions de l’article 38 des statuts du parti socialiste, la direction actuelle, sans renoncer à son coup d’état, a mis de l’eau dans son vin .

Éclaboussée par les sorties contradictoires de Abdoulaye Vilane, de Aly Mané et de l’Honorable Député Yeya Diallo et devant le silence assourdissant de Serigne Mbaye Thiam poussé par la base , le rêve de la secrétaire générale intérimaire trahie par certains de ses laudateurs et thuriféraires, s’est évanoui car le parti socialiste aura son candidat à la présidentielle de 2024 .

Au moment opportun les militants socialistes départageront les camarades déclarés Mor Faye et Jean Baptiste Diouf si d’autres candidats ne venaient pas à se manifester .

A défaut de ces scénarios, autour d’un programme de gouvernement acté conformément aux conclusions des Assises Nationales , l’écrasante majorité des militants pourrait se tourner vers tout autre candidat d’obédience socialiste , social-démocratique ou de la gauche plurielle.

En effet la coalition BBY appartiendra au passé dès le 25 février 2025 non pas à cause du bilan structurel salué de son président, mais pour avoir écorné le visage de la démocratie, de la république, de la justice et de l’état de droit .

L’ impunité, le coude sur des malversations, les arrestations et les emprisonnements arbitraires ont assombri le magistère du président de la république et de la future défunte coalition BBY victimes des guerres fratricides internes de l’Alliance pour la République , cette armée mexicaine en décomposition inéluctable .

Birahim Camara

Parti Socialiste

Chargé des Questions Administratives et Financières de l’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes (IRAS)