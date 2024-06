Les interrogations de Oumar Sall sur la fin à l’accord pétro-dollar entre les États Unis et l’Arabie Saoudite

L’Arabie saoudite met fin à l’accord petro – dollar avec les États Unis: Quelles conséquences pour l’Afrique ?

Le monde de la finance s’apprête à connaître un changement majeur, puisque l’Arabie Saoudite a décidé de mettre fin à son accord sur le pétrole-dollar avec

les États-Unis.

Visant à stabiliser le marché pétrolier mondial et à assurer le flux continu du pétrole de l’Arabie Saoudite vers les États Unis, l’accord petro-dollar a été signé le 08 juin 1974 par le secrétaire d’Etat américain Henry Kissinger et le prince Saoudien Fahd Bin Abdoul Aziz.

Cet accord concernant l’utilisation du dollar américain pour acheter et vendre du pétrole avait créé deux groupes, l’un travaillant sur la coopération économique et l’autre sur les besoins militaires de l’Arabie Saoudite.

À l’époque ,les autorités américaines et saoudiennes

pensaient que cet accord renforcerait leur coopération et permettrait à l’Arabie Saoudite de faire face à l’embargo des prix du pétrole tout en s’associant davantage avec les autres pays arabes dans le domaine économique.

Cette année, l’Arabie Saoudite a décidé de ne pas

renouveler son accord vieux de cinquante ans avec les

États-Unis. Désormais, elle peut vendre son pétrole dans d’autres devises telles que le Yuan chinois, l’euro ou même les monnaies numériques.

La fin du système pétro-dollar va entraîner un changement de paradigmes avec des implications majeures sur l’ordre économique mondiale .

La de-dollarisation

La multiplication des transactions pétrolières en d’autres devises autre que le dollar et la volonté d’un nombre croissant de pays arabes et des pays du BRICS de contourner la monnaie américaine semble indiquer la fin de l’hégémonie du billet vert, pierre angulaire de la puissance et du poids économique des États Unis.

Le monde est sur le point de s’affranchir du dollar qui est la monnaie la plus utilisée depuis des décennies au niveau international. Les banques centrales des différents États en font des réserves et les investisseurs en achètent dans les moments de tension .

Cette suprématie du dollar est en son crépuscule .

Supplanté par une ou plusieurs devises, il perdra sans nul doute sa valeur. C’est ce qu’on appelle la dé-dollarisation.

Les pays du BRICS dominés par la Chine, jouent un rôle important dans le processus de dé-dollarisation, un peu par nécessité car certains de leurs principaux fournisseurs

dont la Russie, le Venezuela et l’Iran font l’objet de sanctions américaines .Cela résulte d’une volonté politique.

La Chine veut que sa monnaie soit internationalisée comme le dollar . Cela facilitera les échanges commerciaux et accroîtra sa puissance économique.

Les conséquences pour l’Afrique : La zone franc CFA à l’avant-garde.

Face à l’effondrement mondial du dollar, les économies africaines étant sous l’hégémonie du dollar risque de subir une conséquence négative . Elles vont se déprécier en même temps que le dollar dans un monde multipolaire qui marche à pas de géant

Tous les États qui ont une souveraineté monétaire comme le Maroc, l’Algérie, l’Afrique du Sud et le Kenya ont compris que la fenêtre géopolitique occasionnée par la guerre en Ukraine offrait une opportunité unique pour briser les chaînes de la vassalité et donner naissance à un nouvel ordre économique mondial. Certains ont commencé à signer des accords avec l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis dans l’optique de pouvoir acheter le pétrole en monnaie locale.

A l’exception des États de la zone CFA qui restent couchés jusque-là incapables de saisir les opportunités de reconfiguration et d’échanges mondiaux parce qu’ils n’ont pas encore leur mot à dire dans la gestion du franc CFA.

C’est le trésor public français qui décide !

Quelle solution pour la zone CFA ?

S’ils ne se dédollarisent pas à l’instar de l’Arabie Saoudite et des pays du BRICS, les pays africains se piétinent dangereusement et se font l’illusion d’une marche en avant, tendant à masquer la dépréciation de son économie.

Il est alors urgent pour les pays de la zone CFA de jeter les bases de la création d’une monnaie unique ou sous régionale pour pouvoir faire face au monde de l’après dollar.

Le seul bouclier contre l’effondrement du dollar c’est d’entrer dans les échanges gré à gré

Un système de paiement entre pays africains est nécessaire

Il est temps qu’ils se dotent de leurs monnaies nationales,

car la tempête du dollar arrive, plus redoutable que celle de la dévaluation du franc cfa.

Le nouvel ordre économique mondial ne doit pas se faire par l’effondrement des uns au profit des autres.

Renoncer prématurément et de façon unilatérale à sa souveraineté monétaire et appeler cela une simplification des termes de l’échange; c’est se condamner au suicide.

Il devient donc évident que c’est seulement l’union d’Etats africains fédérés au sein d’une monnaie unique qui permettra aux pays de la zone CFA de se faire respecter, de s’épanouir pleinement et de donner toute leur pleine mesure sur la marche de l’économie mondiale.

OUMAR SALL