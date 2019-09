COMMUNIQUE

Le Secrétariat National (SN) des jeunes de Rewmi s’est réuni ce Mercredi 11 Septembre 2019 à la permanence du parti, sous la présidence de Mory Guèye, Secrétaire National à la jeunesse de Rewmi, à l’effet d’examiner la situation nationale ainsi que les questions relatives à la vie du parti.

Le Secrétariat National des jeunes de Rewmi félicite le Président Idrissa Seck d’avoir eu la clairvoyance et l’ingéniosité d’alerter sur les graves dérives commises par l’actuel régime depuis le 30 Janvier 2013.

Le Secrétariat National des jeunes de Rewmi félicite à nouveau le Président Idrissa Seck d’être le premier leader politique à soulever toutes les questions d’intérêt national depuis le 30 Septembre 2016 principalement celles relatives aux contrats pétroliers et gaziers que le Sénégal a signés avec d’autres pays et avait proposé la mise en place d’un Comité d’Orientation Stratégique ou de Surveillance du Pétrole et du Gaz (COS Petro Gaz).

Toujours ancré dans sa démarche de transparence et de clarté sur les contrats pétroliers et gaziers, le Président Idrissa Seck avait dans la même lancée et chronologiquement, demandé à l’actuel Président de la République la publication du contrat pétrolier avec la Mauritanie le 15 Février 2018 à Saint-Louis. Mieux, il avait demandé à l’honorable député Déthié Fall, Vice-Président de Rewmi, d’écrire une lettre à Moustapha Niasse, Président de l’Assemblée Nationale, pour l’ouverture d’une enquête parlementaire sur la question.

Le Secrétariat National des jeunes de Rewmi compatit aux désagréments atroces subis par les vaillantes populations sénégalaises et causés par les inondations depuis le début de l’hivernage et condamne avec la dernière énergie l’incompétence du gouvernement à prendre correctement en charge les préoccupations essentielles du peuple sénégalais.

Le Secrétariat National des jeunes de Rewmi invite le gouvernement à se pencher sérieusement sur le problème des inondations qui affectent principalement Dakar et sa banlieue et les régions de l’intérieur du Sénégal et à dissoudre sans délai le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et affecter les ressources de cette institution dans la prise en charge correcte de cette problématique.

Le Secrétariat National des jeunes de Rewmi exige au Président Macky Sall de libérer sans délai les otages politiques Khalifa Ababacar Sall et Adama Gaye et d’améliorer les conditions carcérales de toutes les prisons du Sénégal notamment celle de la maison d’arrêt de Rebeuss.

Le Secrétariat National des jeunes de Rewmi informe tous les responsables départementaux, communaux et de la diaspora de la poursuite de la tournée nationale de la jeunesse et de la reprise des activités de formation et d’animation au niveau de toutes ses coordinations.

Fait à Dakar le 11 Septembre 2019

Le Secrétariat National des Jeunes de Rewmi