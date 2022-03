Les jeunes républicains lâchent Macky face aux « Sonko boys »

La vague Ousmane Sonko n’arrête pas de foncer sur le « Macky ». Le leader du Parti des Patriotes pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ne s’arrêtera que lorsqu’il renversera le locataire du Palais. Pour mener à bien son plan machiavélique, le député accusé de viols par la jeune masseuse Adji Sarr ne lésine pas sur les moyens. Il attaque le chef de l’Etat de tout bord, avec tous les armes qu’il détient. Pendant ce moment ceux qui devaient être le maillon fort de la défense de Macky sont absents.

Le fossé qui sépare le Président Macky Sall et Ousmane Sonko s’agrandit de jour en jour. C’est à se demander si les deux hommes entretiendront de bonnes relations. En tout cas si cela ne dépendait que du leader de Pastef, cela ne se produirait jamais. Car selon lui, le jour où il rencontrera Macky, ce sera le jour où le chef de l’Etat quittera le Palais. Et que lui Ousmane Sonko va occuper la fonction de Président de la République. Pour être le nouvel homme fort, il peut compter sur sa horde de jeunes prêts à tout pour chasser Macky Sall.

Face aux attaques des Sonko et de ses « Sonko boys », le Président Sall est seul à faire face. Seule Aminata Touré est montée au front pour répliquer. Mais Mimi ne peut pas gérer toutes les attaques. Les jeunes de l’Alliance pour la République (APR) se sont tous terrés laissant le locataire du Palais encaisser les salves venant des Patriotes. Sur les réseaux sociaux, rares sont les jeunes de la mouvance présidentielle qui s’affichent comme le font leurs adversaires de Pastef…

Le monde virtuel appartient incontestablement à Ousmane Sonko. Ses jeunes se sont organisés de manière à faire sa promotion et attaquer tous ses détracteurs. Et pourtant, le pouvoir possède toutes les ressources nécessaires pour faire face. Mais les Républicains manquent considérablement de courage pour riposter à la hauteur des attaques. Ils sont plus intéressés par les nominations et querelles de succession. Leurs enfantillages placent leur patron dans une très mauvaise position.

« La nature a horreur du vide », dit-on. Cela le patron de Benno Bokk Yakaar l’aura appris à ses dépens. Les jeunes « Kacc Kacceurs » de Sonko font passer le locataire du Palais comme la personne la plus mauvaise qui existe sur terre. Une campagne de dénigrement qui fonctionne très bien sur les réseaux sociaux désertés par les jeunes Républicains.

Le Président Macky Sall, qui cherche à séduire les jeunes, doit impérativement balayer devant sa porte. Les problèmes internes du parti doivent être réglés. Le locataire du Palais doit aussi prendre exemple sur son adversaire en ralliant les jeunes à sa cause tout en commençant par ceux de son parti. Si Sonko se sent tout puissant, c’est parce que beaucoup de jeunes sont prêts à donner leur vie pour lui. Cette reculade des républicains rappelle leur posture lors des événements de mars 2021.

Ils s’étaient tous cachés laissant la voie libre à leurs camarades « pyromanes ». Le destin du parti au pouvoir est entre les mains des jeunes. Ces derniers doivent s’impliquer davantage dans la vulgarisation des projets du chef de l’Etat. Mais aussi mouiller le maillot pour faire face à Sonko et ses sbires. L’avenir de leur parti en dépend. La Convergence des jeunesses républicaine (COJER) est minée par des divergences et les sorties pour défendre Macky sall se font de plus en plus rares.

Macky Sall est bien seul au palais et la cellule de com du palais ne communique plus. Les défenseurs percutants du chef de l’Etat sont plongés dans un silence coupable. Abdou Latif Coulibaly et Mame Mbaye Niang sont aphones face aux partisans de Sonko. Les politiciens redoutables comme Moustapha Diakhaté et Moustapha Cissé Lô ont été exclus du parti. Alors qui à l’APR capable de défendre Macky comme Mimi Touré l’a fait ?

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru