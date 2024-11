Revue de presse : les Législatives et la future Assemblée à la UNE

Les journaux du samedi 23 novembre 2024 continuent de commenter les résultats des dernières élections législatives en épiloguant notamment sur la composition de la 15ème législature et de son futur président.

“La prochaine Assemblée, la 15ème du genre, s’annonce riche en défis et en tractations politiques. Les stratégies, les spéculations et les nominations futures occupent déjà le devant de la scène”, indique par exemple le quotidien EnQuête.

Le journal met en exergue dès à présent “des Alliances cachées et des ambitions dévoilées”.

La même publication s’est aussi posée la question : “Qui pour présider l’Assemblée nationale ?”

Le quotidien l’AS tente de dévoiler l’identité du prochain président de l’Assemblée nationale en essayant de répondre à la question : “Qui au perchoir ?”

Le journal cite notamment les noms de la tête de liste de Pastef Ousmane Sonko, ceux de Malick Ndiaye, Amadou Ba, Aicha Touré, et de Ayib Daffé, président du groupe parlementaire de YAW lors de la dernière législature.

Sud Quotidien a préféré revenir sur ceux qu’il appelle les gagnants et les perdants de ces élections législatives anticipées. D’où le sens de son titre en manchette “le naufrage des anciens partis au pouvoir”.

Selon le journal, “outre la présence de 12 partis et coalitions politiques dans la futur 15e législature largement dominée par le parti au pouvoir, le Pastef, qui dispose d’une majorité confortable de 130 sièges, ces chiffres provisoires rendus publics par la commission nationale de recensement des votes mettent également en exergue le naufrage de trois anciens partis au pouvoir”, à savoir l’Alliance pour la République (APR), le Parti démocratique sénégalais (PDS) et le Parti socialiste (PS).

Walf Quotidien parle de “désamour avec les Sénégalais”, pour justifier “ce qui a perdu Macky” aux Législatives.

“L’accumulation des défaites aux législatives anticipées et à la présidentielle montre que les Sénégalais ne veulent plus de Macky Sall, même en photo, cela malgré son bilan matériel. Cette disgrâce est causée par une mauvaise gestion des affaires publiques, la justice sélective, l’immixtion de sa famille et de sa belle-famille dans les affaires constatées sous son magistère”, renseigne le journal.

L’hommage à Louis Camara

Le quotidien national le Soleil s’est éloigné des questions politiques domestiques en s’intéressant essentiellement à des questions économiques et sociales.

La publication donne notamment la parole au ministre de l’Eau et de l’Assainissement revenant sur le projet de mise en œuvre de grands transferts d’eau

S’exprimant à l’occasion de la deuxième journée des concertations nationales sur l’eau et l’assainissement, Cheikh Tidiane Dièye a indiqué que “le processus a été déjà lancé, notant que les premiers résultats sont attendus au plus tard l’année prochaine”.

Le même journal donne aussi la parole au ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Sécurité alimentaire, Mabouba Diagne qui annonce que “le prix du Kg d’arachide sera connu mardi prochain”.

Le Soleil s’attarde également sur l’ordination épiscopale de l’évêque de Ziguinchor, Mgr Jean Baptiste Valter Manga qui sera ordonné ce samedi.

Le journal raconte le parcours d’un universitaire anthropologue qui a, “dès le bas âge nourri l’ambition de devenir prêtre pour annoncer la bonne nouvelle à ses semblables dans le but de les rapprocher davantage de Dieu”.

Les journaux rendent hommage également à l’ancien international sénégalais Boubacar Louis Camara décédé vendredi à l’âge de 78 ans

Sud quotidien évoque notamment la mémoire de “l’emblématique joueur des Espoirs de Dakar, du foyer France Sénégal et du Jaraf de Dakar des années 60 et 70”.

Le Soleil salue le parcours d’un “excellent footballeur ayant participé aux heures de gloires du Jaraf et de l’équipe nationale du Sénégal”, rappelant que l’un de ses plus hauts faits d’arme a été réalisé à la Coupe d’Afrique des Nations de 1965 où il avait inscrit le premier but du Sénégal dans une Coupe d’Afrique.

“Le premier buteur sénégalais de l’histoire de la Can n’est plus”, titre Le Quotidien en parlant de Louis Camara.

