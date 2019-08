Les ministres sont en vacances jusqu’en…septembre

Ndèye Tické Ndiaye DIOP, Ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications et porte-parole du gouvernement est formelle et claire sur les vacances gouvernementales. Les vacances des membres du gouvernement a bel et bien débuté et les réunions hebdomadaires du conseil des ministres reprendront au mois de septembre. Elle l’a confirmé lors d’un entretien avec nos confrères de seneweb : « Les réunions sont suspendues jusqu’en septembre, à une date qu’on vous communiquera. Donc l’administration ne saurait s’arrêter. Vous avez vu, les ministres sont sur le terrain et le Président travaille tous les jours jusqu’à des heures tardives. »