Les non-dits de Sonko sur son « assassinat »…au niveau de la Corniche

Ousmane Sonko sait comment être au-devant de l’actualité. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) continue de se construire une image de victime avant l’élection présidentielle de 2024. Si on en croit le maire de Ziguinchor, il aurait été victime d’une tentative d’assassinat. Le président Macky Sall et son régime seraient les premiers responsables dans cette soi-disant liquidation. En attendant d’en savoir un peu plus, cette affaire laisse plus de zones d’ombres que les patriotes et les théoriciens du chaos ne veulent le faire croire.

La vie de Ousmane Sonko serait-elle en danger ? Telle est la grande interrogation après les événements survenus sur la Corniche au retour du leader de Pastef. En effet, il a été exfiltré par les éléments du GIGN et de la BIP. Si on en croit le maire de Ziguinchor, les pandores ont agi ainsi pour éviter que des milices armées lui tirent dessus. Une sortie qui alimente les débats. Beaucoup se posent des questions sur ces personnes qui devaient liquider le chef de l’opposition…

Mais les grandes questions à se poser sont de savoir à qui profiterait la mort de Ousmane Sonko ? Comment se fait-il que de présumés nervis sachent l’itinéraire de Sonko ? Et comment le leader de Pastef savait qu’on l’attendait à la sortie du tunnel ?

Ce n’est qu’en répondant à ces questions que l’on saura réellement ce qui s’est passé le 16 février sur la Corniche. Les personnes qui aimeraient voir le maire de Ziguinchor « out » pour la présidentielle sont nombreuses. Le régime voit Sonko comme son principal rival. Avec les deux procédures judiciaires à son encontre, le patriote en chef risque de noyer son parti s’il est condamné. Et certains membres de l’opposition ne seraient pas fâchés si le maire de Ziguinchor est « out ».

Mais une chose est sûre, la mort de Ousmane Sonko n’arrangera personne dans le contexte actuel. « Assassiner » le maire de Ziguinchor est la pire chose qui puisse arriver. Alors la thèse de la liquidation pose un sérieux problème. Car personne n’est assez fou pour allumer le feu de la révolution tant cherchée par Sonko et ses sbires.

Ce qui nous ramène à la dernière interrogation. Depuis le début, Sonko et ses souteneurs ont déclaré qu’ils étaient attendues à la sortie de ce tunnel. Donc le leader de Pastef était au courant du présumé projet de liquidation. Ce qui ne l’a pas empêché de foncer tête baissée malgré les recommandations des forces de l’ordre. Et cela ne veut dire qu’une chose, des personnes renseignent Ousmane Sonko au même titre que le ministère de l’Intérieur. Ou alors, Pastef ne serait pas étranger à ce présumé tentative d’assassinat de son leader. Sinon, Sonko n’aurait pas pris le risque de passer outre les recommandations de la Police et de la Gendarmerie.

Cette histoire rocambolesque est une insulte pour les forces de l’ordre. Ces graves accusations de Sonko les mettent en mal avec les sénégalais. Si réellement le patriote en chef a été exfiltré pour éviter qu’il ne prenne une balle, les éléments du GIGN et de la BIP ont manqué à leur devoir. Ces personnes identifiées devraient être mises arrêts pour tentative d’assassinat.

Mais aucun membre de cette supposée milice n’a été identifié ni arrêté. Mieux, dans les images sur les réseaux sociaux, on aperçoit des policiers en civil bien identifiés. Aucune personne dotée de raison ne tenterait de liquider l’homme politique le plus populaire à visage découvert.

Cette présumée tentative de liquidation pose un sacré problème dans un Etat de droit. Éliminer physiquement des opposants n’a jamais été une méthode sénégalaise. Et ce n’est pas avec Ousmane Sonko que les choses vont changer. Avec le scandale du contrat d’armement de 45 milliards et cette nouvelle manière de faire de la politique, on serait tenté de gober cette histoire d’élimination. Mais il serait trop tôt de parler d’assassinat. Le ministère de l’Intérieur semble assez responsable pour ne pas laisser des têtes vides dicter leur loi. Aucune milice que ce soit ne peut se prévaloir du droit de vie et de mort sur un citoyen quelconque.

En attendant d’avoir le fin mot de cette affaire, Ousmane Sonko et Macky Sall doivent revenir à la raison. Leur politique risque d’entraîner le Sénégal vers le chaos. Si projet d’assassinat il y’en a, les commanditaires doivent être mis devant leur responsabilité. Ce pays n’est pas une anarchie, mais une République régie par des lois. Et on attend des autorités qu’elles diligentent cette affaire. Par contre, si cette affaire de liquidation est fausse, elle entrera dans la longue liste des mensonges que Pastef et ses souteneurs nous ont habitués. Mais quoi qu’il en soit, aucune politique ne doit faire basculer la stabilité de ce pays.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru