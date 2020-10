Les partisans d’Aliou Dembourou Sow ouvrent le feu sur Moustapha Diakhaté : « C’est un aigri d’une méchanceté vipérine… »

La presse en a fait l’écho, ce week-end. Selon elle, l’honorable député Aliou Dembourou Sow, lors d’une rencontre politique dans son fief de Ranérou-Ferlo, s’est érigé en apologue de l’ethnicisme ( cf. opposition au 3ème mandat : un député APR appelle au meurtre des récalcitrants ; appel à la violence à caractère ethnique par Aliou Dembourou Sow : La colère de Moustapha Diakhaté ).

Dans une note qui nous est parvenue, les partisans de l’honorable député apériste rougissent de colère contre les auteurs de ces sorties. Pour eux, le Président du Conseil départemental de Ranérou-Ferlo est un homme de paix qui ne cesse d’œuvrer pour la préservation de la stabilité sociale de notre cher pays.

» Les propos de l’honorable député Aliou Dembourou Sow ont volontairement été mal interprétés. C’est un homme très rattaché à la paix sociale et à la concorde nationale. Profitant de sa récente sortie, des va-t-en-guerre et autres assoiffés de sang s’agitent pour le mettre en mal avec le peuple. C’est le cas du déshonorable Moustapha Diakhaté . Ce fervent adepte de Satan doublé d’un aigri d’une méchanceté vipérine, veut sauter sur la moindre pour dire du mal sur le Président de la République son Excellence Macky Sall et de ses plus fidèles serviteurs. Voilà quelqu’un qui investit les médias à longueur de journée pour mentir platement. Il veut jouer les mains propres alors qu’il a toujours géré l’ argent du groupe parlementaire de la majorité présidentielle ( 2012- 2017) dans la plus grande opacité. Qu’il nous dise la destination de l’argent qu’il recevait mensuellement pour la tenue de rencontres. C’est un grand bandit financier », a dit Amadou Sow.

Qui , de renchérir : » Moustapha Diakhaté doit se taire par ce que nous sommes au courant de ses escapades sexuelles au niveau du quartier Mermoz de Dakar qui ont fini par faire des ravages au sein d’une famille dont on tait, pour le moment, le nom. Il est une calamité pour le Président Macky qui a bien fait de l’écarter à temps. Il a toujours oeuvré pour diviser au sein du parti APR et dans la coalition présidentielle. Il est à l’origine des nombreux déboires entre les Président Macky et Wade, mais aussi, que l’APR avait au niveau de la Ville Sainte de Touba. Pour tout dire, il est une source de malheur », s’est expliqué M.Sow, le Secrétaire Général du Syndicat Unique des Éleveurs/ Force du Changement.

Et l’on s’interroge ,au finish : « Ethnicisme, ils parlent. Comment comprendre qu’ils l’accusent d’ethnicisme alors qu’au sein de la structure qu’il dirige, c’est- à- dire, la Convergence des Éleveurs pour l’Émergence du Sénégal (CEES) , toutes les ethnies sont représentées ? Elle a même des cellules dans les localités peuplées d’ Hal Puulaar, de Sérère,de Mancagne, de Wolof, de Joola, de Soninké, de Bambara et j’en passe? Nous pensons que cette idée ne nous a jamais effleuré l’esprit. Nous croyons dur comme fer que la diversité est un facteur d’enrichissement , de réussite. Nous avons accepté tous de se regarder vivre et travailler ensemble pour soutenir la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Que ces petits esprits aillent au diable vauvert car leur entreprise sournoise de voir s’embarrasser le Sénégal est vouée à l’échec ! », s’écrie Amadou Sow.

Ibrahima NGOM