Les prédictions faites par Baba Vanga, la voyante aveugle, qui pourraient être réalisées en 2020

Baba Vanga, également connue sous le nom de « la voyante aveugle », est sans aucun doute l’une des médiums les plus connues dans le monde. Même si elle est morte en 1996, les prédictions qu’elle a faites se réalisent encore aujourd’hui.

Son vrai nom était Vangelia Paneva et elle est née en Macédoine en 1911. Quand elle avait 12 ans, elle a perdu la vue après avoir été soulevée dans les airs par une tornade et jetée dans un champ voisin où elle a été retrouvée quelques jours plus tard les yeux couverts de sable et de poussière.

Elle a fait ses premières prédictions quelques jours après cet événement traumatisant, et la légende dit qu’elle a développé des pouvoirs de guérison et de clairvoyance. L’une de ses prédictions les plus importantes et les plus remarquables était l’invasion des nazis.

Beaucoup des prévisions faites par Baba Vanga devraient se réaliser en 2020. Tous, cependant, sont basés sur des théories de gens qui croient en la clairvoyance et en des pouvoirs comme celui-ci et qui n’ont aucun fondement scientifique.

Drame en Asie

Baba Vanga a également prédit le fameux tsunami du lendemain de Noël 2004, et si l’on en croit ses théories et ses prévisions, un tsunami beaucoup plus important frappera certaines régions du Japon, de la Chine, de l’Alaska et du Pakistan en 2020. Près de 400 morts ont déjà été enregistrées à la suite d’un tremblement de terre d’une magnitude de 7,5 sur l’échelle de Richter qui a frappé l’Indonésie en septembre.

La vie de Poutine pourrait être en danger

Selon ses théories, le président russe Vladimir Poutine sera également victime d’une tentative d’assassinat et l’assassin ferait partie de sa propre équipe de sécurité. Poutine a admis qu’au moins quatre tentatives d’assassinat ont été jugées dans le passé, mais toutes ont échoué, et il est actuellement sous la protection d’une équipe de snipers.

Donald Trump tombera malade

Le président des États-Unis, Donald Trump, pourrait également succomber à une maladie inconnue. Il souffrira apparemment d’acouphènes, de nausées sévères et d’une perte auditive. La maladie qu’il aurait contractée pourrait être la même que celle que certains diplomates américains ont contractée lorsqu’ils étaient à Cuba, en raison des symptômes similaires dont ils souffraient.