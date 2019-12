Miss France insulte encore l’Afrique…Regardez

Miss France 2020 : les internautes en colère à cause du défilé des Miss sur le thème de l’Afrique…

Le concours Miss France 2020 était placé sur le thème du voyage. Lors des différents tableaux qui ont marqué la soirée animée par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier sur TF1, les prétendantes à la couronne ont défilé en l’honneur de plusieurs pays… et d’un continent : l’Afrique. Ce qui a surpris et énervé de nombreux internautes !

C’est dans un contexte pour le moins tendu que s’est déroulée ce samedi soir la cérémonie Miss France 2020 sur TF1 et en direct du Dôme de Marseille. De nombreuses polémiques ont en effet émergé ces dernières semaines, de nombreuses personnes dénonçant un concours sexiste. Laurent Ruquier – bien qu’étant revenu ensuite sur ses propos – a même appelé au boycott, provoquant de très nombreuses réactions dont celle de Sylvie Tellier, directrice de l’organisation Miss France, qui a tenu à défendre un concours qui défend, au contraire, selon elle des valeurs féministes.

Un concours très commenté

Toujours très commenté sur Twitter, le concours provoque de nombreuses réactions – parfois démesurées – chaque année. Pas d’exceptions cette année. Durant cette soirée, les internautes se sont par exemple amusés de la présence d’un ours blanc lors d’un tableau ou ont réclamé que Vaimalama Chaves reste Miss France tant elle aura fait briller la couronne cette année. Mais une soirée sur les réseaux sociaux sans ses polémiques n’existe pas. Ainsi, s’ils étaient nombreux à être scandalisés par l’absence de Miss Nord-Pas-de-Calais parmi les 15 demi-finalistes, ils étaient encore plus nombreux à remarquer un détail qui n’en était pas un pour eux : le tableau sur le thème de l’Afrique.

Oups… la boulette !

Pour cette édition 2020, les Miss étaient invités à faire le tour du Monde. Royaume-Uni, Russie, Etats-Unis, Japon, Polynésie… et donc Afrique et non pas un pays africain. De quoi susciter de nombreuses réactions indignées sur les réseaux sociaux ne comprenant pas, par exemple, pourquoi les Miss avaient alors défilé pour le Japon et non pour l’Asie.

Une maladresse dont auraient certainement pu se passer les organisateurs et qui ne manquera pas de continuer à faire réagir dans les prochains jours.