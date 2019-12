Britney Spears a poussé un coup de gueule contre « les gens méchants » sur son compte Instagram.

Britney Spears n’est pas contente, et elle le dit. La chanteuse, qui utilise régulièrement son compte Instagram pour partager des instants de vie et des vidéos d’elle, a expliqué dimanche dans un message avoir de plus en plus de mal à prendre du plaisir sur le réseau social. A l’occasion des fêtes de fin d’années, la star a décidé de s’exprimer face aux haters qui pourrissent son espace commentaires. « Bonnes fêtes à tous les amis !!! J’adore partager avec vous… mais c’est difficile parce que les gens disent des choses tellement méchantes !!! Si vous n’aimez pas une publication… gardez-le pour vous et arrêtez de suivre cette personne !!! Il n’y a aucune raison d’agir comme vous le faites en laissant de méchants commentaires et en harcelant les autres. Restez heureux et gentils pendant cette saison des fêtes, et que Dieu vous protège », peut-on lire.

Face aux mots parfois violents qu’elle reçoit, Britney Spears peut compter sur le soutien de son petit ami, Sam Ashgari. « C’est tellement facile d’attaquer les gens en ligne, caché derrière son téléphone, et écrire de méchants commentaires, mais lorsqu’ils vous croisent dans la vraie vie, soudain ils agissent comme s’ils étaient de vrais fans et veulent une photo », a-t-il écrit en réponse à l’intérprète de « Baby One More Time ». Ce coup de gueule n’a pas empêché Britney Spears de filmer, avec le sourire, son imposant sapin de Noël. De quoi commencer les fêtes, l’esprit plus léger.