Les premiers actes du président Diomaye salués par la société civile

Les actes posés par le président Bassirou Diomaye Faye à travers son discours à la Nation et la formation du nouveau gouvernement ont été bien appréciés par le Groupe d’initiative pour la consolidation de la démocratie. Cette structure qui réunit des organisations de la Société civile (ENDA GRAF SAHEL, FORUM SOCIAL SÉNÉGALAIS, GRADEC, PACTE, RADI et VISION CITOYENNE) et deux personnalités indépendantes (ALFRED BULAKALI (Directeur dé Article 19 Sénégal et Afrique de l’Ouest) et Joseph Bagne Faye (secrétaire général de la LSDH) notent dans une déclaration publiée hier que le discours du 04 avril ainsi que la formation du gouvernement qui l’a suivi interviennent dans un contexte marqué par un besoin de renouveau et de profonds changements que le peuple sénégalais attend à la suite d’un large plébiscite lors de l’élection du 24 mars.

Le Groupe d’initiative, selon Le Témoin, se réjouit de cette volonté de rupture annoncée et se félicite des décisions prises par le président de la République allant dans le sens de renforcer la gouvernance de notre système électoral par la réforme des organes de gestion, d’assainir la vie politique en procédant à la rationalisation des partis et à leur financement public et de fiabiliser et mettre à jour le fichier électoral avec l’inscription automatique des détenteurs de la carte nationale d’identité.

En conséquence, le groupe d’initiative pour la consolidation de la démocratie soutiendra toutes mesures allant dans le sens de la réalisation des priorités ci-dessus au seul bénéfice du peuple sénégalais. Seulement disent-ils, « ces décisions quoique salutaires appellent un examen minutieux afin d’en cerner toutes les conséquences dans le cadre de discussions approfondies pour en garantir les succès. Pour sa part, le GRADEC, partie prenante du groupe d’initiative pour la consolidation de la démocratie, avait déjà, à l’occasion du forum des partis politiques qu’il a organisé en 2019, élaboré une série de recommandations en vue de contribuer à la consolidation de notre système démocratique. Ces recommandations seront versées dans le panier dans le cadre des concertations annoncées parle Chef de l’Etat ».

Sur un autre registre, le Groupe d’initiative prend acte de la formation du gouvernement resserré autour des cinq priorités que sont la baisse du cout de la vie et la lutte contre la vie chère, l’entreprenariat, la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes, la justice, la transparence, la protection des droits humains, la bonne gouvernance etla reddition des comptes, la souveraineté économique, la consolidation de l’unité nationale et de la cohésion sociale, le renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité.